Kljub bolečinam po štirih letih spet okusila slast zmage v svetovnem pokalu

Slovenska judoistka Anja Štangar se je po štirih letih spet veselila zlate lovorike na tekmovanju za svetovni pokal. Zdravljico so ji minulo soboto zaigrali na turnirju v Pragi, kjer je opravila z vsemi tekmicami v kategoriji do 52 kilogramov.

Potem ko je bila v uvodnem krogu prosta, je v drugem z iponom ugnala Čehinjo Veroniko Horakovo, nakar je bila z vazarijem boljša od Italijanke Kenye Perna. V polfinalu in finalu je 27-letna judoistka Olimpije z iponoma premagala še dve Francozinji: najprej je ustavila Leonie Gonzalez, nato v zaključnem dvoboju Leo Metrot.

V zaključnem dvoboju je Anja Štangar (desno) ugnala Francozinjo Leo Metrot. FOTO: Tino Maric/EJU

Anja Štangar je tako osvojila tretjo zlato in skupno enajsto kolajno v svetovnem pokalu. Nazadnje je v tem tekmovanju na najvišji stopnici stala 9. novembra leta 2019 v kamerunskem glavnem mestu Yaoundeju. Njen tokratni podvig ima toliko večjo težo, če vemo, da so jo med borbami ovirale bolečine v vratu.

»V četrtek, torej na dan odhoda proti Pragi, sem se zbudila s heksenšusom. V soboto me je to potem iz borbe v borbo bolj bolelo. Ker so so bolečine ob lopatici ponoči še stopnjevale, sem zelo slabo spala. Zjutraj sem imela v prvih treh prstih na roki mravljince in topo bolečino med komolcem in zapestjem. Zaradi tega sem se odpravila na pregled k zdravnikom. Kot kaže, mi nekaj pritiska na živec, ki gre od vratu do prstov na roki. Verjetno bom šla še na slikanje z magnetno resonanco, da ugotovimo vzrok ukleščenega živca,« je razkrila Štangarjeva, ki upa, da se bo njeno stanje čim prej umirilo in izboljšalo.