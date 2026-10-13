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Drugo

Kljub odpravnini, da te kap, je slovo označil za brutalno in žalostno

Nekdanji vodja moštva formule 1 pri Red Bull Racing, Christian Horner, je položaj zapustil po dolgotrajnem notranjem boju za oblast in padcu forme rdečih bikov.
Christian Horner je Maxa Verstappna popeljal do štirih naslovov svetovnega prvaka v formuli 1, sporekel pa se je z voznikovim očetom Josom Verstappnom. FOTO: Issei Kato/Reuters
Galerija
Christian Horner je Maxa Verstappna popeljal do štirih naslovov svetovnega prvaka v formuli 1, sporekel pa se je z voznikovim očetom Josom Verstappnom. FOTO: Issei Kato/Reuters
G. N.
13. 10. 2026 | 15:10
13. 10. 2026 | 16:14
2:05
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Nekdanji dolgoletni šef moštva formule 1 pri Red Bull Racing, Christian Horner, je v odkritem pogovoru za britanski The Guardian prvič podrobneje spregovoril o svoji razrešitvi julija lani. Dvainpetdesetletni Britanec, pod čigar dvajsetletnim vodstvom je ekipa osvojila šest konstruktorskih naslovov, je sloves označil za »brutalno in žalostno«.

Horner je položaj zapustil po dolgotrajnem notranjem boju za oblast in padcu forme rdečih bikov. Ob prekinitvi pogodbe je prejel rekordno odpravnino v višini 80 milijonov evrov. Njegov odhod je sledil burnemu obdobju, ki ga je zaznamovala odmevna afera z domnevnimi neprimernimi sporočili uslužbenki, čeprav je bil v dveh notranjih preiskavah opran krivde. Horner vztraja, da razrešitev ni bila povezana s tem, temveč s pogledom vodstva na prihodnost ekipe.

Izkušnja je bila zanj še toliko bolj boleča, saj je le teden dni pred uradno odpovedjo zaradi raka umrla njegova nekdanja soproga Beverley Allen, s katero imata hčerko Olivio.

»V prvem mesecu je bila moja edina prioriteta podpora žalujoči hčerki. Nič na svetu ni bilo pomembnejše od tega,« je pojasnil Horner in dodal, da mu je umik iz formule 1 v tistem trenutku prinesel celo določeno olajšanje. Pri premagovanju krize je izpostavil ključno podporo svoje sedanje soproge Geri Halliwell.

Kljub grenkemu slovesu Horner ostaja odprt za morebitno vrnitev v karavano formule 1, vendar le v pravo okolje z zmagovalno mentaliteto.

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Delov poslovni center

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