FOTO:Kljub prepričljivemu porazu se ni počutil kot poraženec

Ljubljana – Američan(19 zmag, 12 s k. o., 5 porazov), nekdanji svetovni prvak združenja UFC (Ultimate Fighting Championship) v velterski kategoriji (do 77 kilogramov), v kateri se – mimogrede – bori tudi slovenski mojster mešanih borilnih športov(10 zmag, 9 s k. o., brez poraza), je doživel še drugi zaporedni neuspeh.Potem ko je marca lani po točkah izgubil z nigerijsko »nočno moro«, je danes ponoči po soglasni sodniški odločitvi (44:50, 45:50, 44:50) klonil še pred Brazilcem(19 zmag, 14 s k. o., 3 porazi). Tako se je 38-letni borec iz Missourija še za korak oddaljil od želenega novega obračuna za šampionski pas, medtem ko se mu je 33-letni as iz Ria de Janeira še približal.»Želim se boriti za naslov prvaka! Z vsem spoštovanjem do Kamaruja, toda menim, da sem jaz naslednji (šampion),« je poudaril Burns, ki je vseh pet rund odločil v svojo korist. Woodley po novem neuspehu ni skrival razočaranja. »Če sem iskren, se počutim res slabo. Nisem si mislil, da lahko izgubim proti Gilbertu. To ni bil moj večer,« je bil potrt Woodley in po kratkem premisleku dodal, da se kljub porazu ne počuti kot poraženec.