Kljuka bo odprla ali zaprla zmagovita vrata

Ljubljana - Tako za srca kot živce ljubiteljev odbojke, seveda tudi za igralce, so porazi po petih nizih po vodstvu z 2:0 sila boleči. Tako je bilo s slovensko reprezentanco v polfinalu olimpijskih kvalifikacij v Berlinu proti Franciji, ACH Volley pa je pretekli teden v ligi prvakov podobno izzval in zapravil lepšo usodo proti ekipi Berlin Recycling Volleys.



Drevišnji popravni izpit zadnjega, 6. kola v elitnem evropskem tekmovanju proti vodilnemu v skupini B, Fakelu iz Novega Urengoja ob 18. uri v stožiški dvorani, bo kakor prestop z dežja pod kap. Ljubljančani nimajo možnosti za četrtfinale, ruska ekipa je na poti tja, v prvi tekmi v Sibiriji pa so gostitelji po izgubljenem prvem nizu slavili zmago s 3:1.



Takrat sta bila v napadu za oranžne zmaje usodna ruski reprezentant Jegor Kljuka s 26 točkami in Madžar Krisztian Padar z 19.



»V primerjavi z Berlinom nas tokrat čaka popolnoma nova stvar, Fakel je tudi zelo ugleden tekmec. Tako kot na vsakega tekmeca se bomo tudi nanj poskusili pripraviti na pravšnji način in odigrati dobro tekmo,« je za zadnji izpit v ligi prvakov tako kot vedno nabrušen trener ACH Volleyja Matija Pleško.