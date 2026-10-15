Legendarni Miro Cerar v knjigi Romantik na konju ... z ročaji

Ob predstavitvi biografije, ki jo je napisal Tadej Golob, je legendarni slovenski športnik Miro Cerar, poudaril, da verjame v njeno berljivost in privlačnost za različne generacije. Veseli ga, da bo knjiga nagovorila tako mlajše kot starejše bralce. Z legendarnim telovadcem in soavtorjem biografije Tadejem Golobom se je pogovarjal predsednik OKS Franjo Bobinac. FOTO: Voranc Vogel Njegovo osrednje sporočilo je jasno: v življenju in športu je treba vztrajati, delati in se ne predati. Kot pravi: »Ne obupati, pa z veseljem se lotiti tistega, kar delaš.« Cerar verjame, da bo knjiga berljiva in privlačna za različne rodove. FOTO: Voranc Vogel Šport še vedno zelo pozorno spremlja, čeprav opaža, da so današnji časi profesionalizma povsem drugačni in bolj komercializirani kot nekoč. Kljub temu ...