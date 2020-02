Ko bo svetovna prvakinja združenja WBC, ji bodo našli še Adama

Ema Kozin od novembra vadi tudi pod vodstvom Slobodana Anđelića.

Andrej Baković se bo v pojutrišnjem boril za 11. zaporedno zmago.

Še letos namerava boksati za prvo lovoriko in poleteti v višave.

Za Emo Kozin pojutrišnjem ne pride v poštev nič drugega kot prepričljiva zmaga. FOTO: Cropix

Odkar vadi z Anđelićem, je vidno napredovala

Andrej Baković (desno) velja za tehnično enega od najbolje podkovanih boksarjev, kar se jih je doslej rodilo v Sloveniji. FOTO: Blaž Samec

Ljubljana – Neporažena slovenska boksarska šampionka, ki ima v svoji profesionalni statistiki 18 zmag (9 s k. o.) in 1 neodločen izid, se bo po več kot štirih mesecih znova povzpela v ring, v katerem bo imela pojutrišnjem zvečer svoj jubilejni 20. poklicni dvoboj. Na prireditvi v Donauwörthu, ki leži slabih 50 kilometrov severno od Augsburga, se bo naši »princeski« po robu postavila Srbkinja(2 zmagi, 1 s k. o., 6 porazov).Za Kozinovo, ki se iz supersrednje kategorije (do 76,203 kg) vrača v srednjo (do 72,574 kg), bo to nekakšen obračun za trening. »Da spet dobi občutek za ring, tekmico in borbo. Da ostane pač v tekmovalnem ritmu,« je trenerže vnaprej vpisal Emino zmago nad Kneževićevo v »pripravljalnem« dvoboju za precej zahtevnejši nastop, ki njegovo varovanko čez dva meseca (18. aprila) čaka v Augsburgu. Toda namesto z izkušeno Američanko(20 zmag, 4 s k. o., 3 neodločeni izidi, 2 poraza), kot je bilo sprva predvideno, bo takrat pesti prekrižala s prav tako sila neugodno Urugvajko(25 zmag, 8 s k. o., 5 porazov), proti kateri bo branila šampionska pasova združenj WBF in WIBA.»Komaj že čakam, da spet stopim v ring,« je pred odhodom v Nemčijo poudarila 21-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi in priznala, da še bolj nestrpno pričakuje aprilski spopad z »ubijalsko lepotico« (El Bombon Asesino), kakor se glasi vzdevek 32-letne Južnoameričanke. »Chris je zelo dobra boksarka, med temi, s katerimi sem se pomerila doslej, verjetno najboljša,« je razmišljala Kozinova, ki od novembra pili boksarsko tehniko tudi pod vodstvom, prekaljenega trenerja pri BK Tivoli.»Odkar sodelujem z njim, bolje sprožam udarce – še zlasti direkte. Že iz posnetkov vidim, da sem v dobrih treh mesecih občutno napredovala,« je razkrila najmlajša profesionalna svetovna prvakinja, ki ji je prikimal tudi Pavlin. »Odločitev, kam peljati Emo po dodatno znanje, je bila preprosta: k Anđeliću, ki je vsekakor najboljši trener za boks v Sloveniji. Pohvali se lahko s številnimi uspehi in ustvaril je že kopico vrhunskih borcev,« je 44-letni Korošec razložil, zakaj se je povezal z izkušenim strokovnjakom, ki že vrsto let deluje v Ljubljani.Kozinova je že naredila vtis na Anđelića. »Ema pridno trenira in lepo napreduje. Veliko že zna, toda ima še dosti rezerve, kar ni čudno, saj ima šele 21 let. Če bo tako nadaljevala, lahko postane šampionka v pravem pomenu besede. Ko bo svetovna prvakinja združenja WBC, ji bomo našli še Adama,« se je pošalil priznani trener pri BK Tivoli, iz katerega prihaja tudiLjubljančan, ki je pred dobrim mesecem dopolnil 30 let, se bo pojutrišnjem prav tako predstavil občinstvu v Donauwörthu, kjer se bo proti Srbu(1 zmaga, 1 s k. o., 1 neodločen izid, 12 porazov) boril za enajsto zaporedno zmago v supervelterski kategoriji (do 69,85 kg).»Uvodno rundo bom posvetil spoznavanju nasprotnika, že v drugi pa bom po vsej verjetnosti premaknil v višjo prestavo, vendar ne bom za vsako ceno lovil nokavta. Če pa se bo ponudila priložnost za predčasno zmago, jo bom seveda zagrabil z obema rokama,« je napovedal Šiškar in v isti sapi pribil: »Z Anđelićem sicer trdo garava in načrtujeva, da bi še letos poletel v višave. Čim prej si želim boksati za prvo lovoriko.«