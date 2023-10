Ko ga je pogledal v oči, je videl le žrtev

V koprski dvorani Bonifika je bolj ali manj vse nared za jutrišnji spektakel v mešanih borilnih športih Valhalla Fight Night 7, na katerem se bo v glavnem obračunu večera predstavil Miran Fabjan. Slovenski »Rocky« se bo v težki kategoriji (do 120,2 kilograma) spoprijel s Turkom Fatihom Aktasom.

»Ko sem ga pogledal v oči, sem videl le žrtev. Moja naloga bo čim prej zaključiti borbo. Ko bom vstopil v kletko, ga bom poskušal udariti, kolikor močno znam,« je samozavestno napovedal 38-letni kikboksar iz Branika pri Novi Gorici, ki ima v mešanih borilnih športih (MMA) eno zmago in dva poraza.

Bistveno bolj izkušen, kar zadeva obračune v kletki, je štiri leta mlajši Turek, ki ima v svoji statistiki devet zmag in dvanajst porazov. »Jaz se Mirana v nasprotju z njegovim zadnjim nasprotnikom (Tadejem Dajčmanom) ne bojim. Naredil bom vse za zmago,« je zatrdil Aktas, prepričan, da bodo slovenski ljubitelji borilnih športov videli izjemno borbo.

Preložnik: Miranu ne bo lahko

O tem je prepričan tudi Nejc Preložnik, prvi mož organizacije Valhalla Fight Night. »Za seboj imata že veliko borb, tako da dobro vesta, kako se streže stvarem. Fatih je prišel bistveno bolje pripravljen, kot je bil v prejšnjih dvobojih. Videl sem nekaj posnetkov, na katerih je spariral z zares dobrimi borci. Miranu zagotovo ne bo lahko,« je izjavil Preložnik.

V profesionalnih dvobojih se bodo od naših borili še David Forster (do 70,3 kg, proti Argentincu Lucianu Jari), Jan Berus (do 77,1 kg, proti Italijanu Alessandru Rossiju) in Miha Frlic (do 120,2 kg, proti Špancu Antoniu Oprei). V amaterskih obračunih se bodo dokazovali Tilen Toplak (do 65,8 kg), Luka Prekovič, Jaka Vujčič (oba do 70,3 kg), Žan Boženk, Žan Marolt (oba do 77,1 kg), Matjaž Belšak in Denis Šajher (oba do 120,2 kg).