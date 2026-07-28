Ko je napovedal kolajno, so ga imeli za norega

Ob koncu tedna je odzvonilo največjemu tekmovanju sezone v slalomu na divjih vodah, svetovnemu prvenstvu v Oklahoma Cityju, na olimpijskem prizorišču naslednjih iger Los Angeles 2028. https://www.delo.si/sport/drugi-sporti/benjamin-savsek-kanu-svetovno-prvenstvo-oklahoma-finale A prav ko se beseda zasuče k olimpijskemu izzivu, ne moremo mimo spomina na zgodovinski mejnik slovenskega kajakaštva. Prav na današnji dan pred natanko 30 leti, torej 28. julija 1996, je v Atlanti prvo olimpijsko kolajno za Slovenijo v tej športni panogi priveslal Andraž Vehovar. Obenem je bila to prva slovenska uvrstitev na olimpijske stopničke v omenjeni športni panogi, potem ko so se naši velemojstri brzic pred Atlanto 1996 ponašali že s 16 kolajnami s svetovnih prvenstev. Slovenski olimpijski mejnik pa je ...