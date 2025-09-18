  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Drugi športi

    Ko ji je šlo za nohte, je tvegala, pogled v nebo je pokazal, kako ji je odleglo

    Tina Šutej na atletskem svetovnem prvenstvu v Tokiu poletela do bronaste kolajne. Šla je na vse ali nič in zaostala le za favoriziranima Američankama.
    Za spomin: Tina Šutej se je po tekmi fotografirala z zlato Katie Moon in srebrno Sandi Morris. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Za spomin: Tina Šutej se je po tekmi fotografirala z zlato Katie Moon in srebrno Sandi Morris. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Miha Šimnovec
    18. 9. 2025 | 00:00
    18. 9. 2025 | 00:28
    Očitno so izjemni skoki slovenskim športnikom in športnicam zapisani v genih. Na skakalnicah že dolgo krojijo vrstni red pri vrhu, v atletiki pa že vrsto let med najboljše skakalke ob palici spada Tina Šutej. V tej zanimivi panogi je včeraj zablestela na svetovnem prvenstvu v Tokiu, na katerem je navdušila z bronasto kolajno. V razburljivi tekmi se je izkazala z najboljšim letošnjim izidom (480 cm), s katerim je zaostala le za favoriziranima Američankama Katie Moon (490 cm) in Sandi Morris (485 cm), v dvoboju za tretje mesto pa je strla odpor Čehinje Amalie Švabikove (475 cm) ...

    Več iz teme

    atletikaTina ŠutejKatie Moonsvetovno prvenstvoKristjan ČehTokio

