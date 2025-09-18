Ko ji je šlo za nohte, je tvegala, pogled v nebo je pokazal, kako ji je odleglo

V nadaljevanju preberite:

Očitno so izjemni skoki slovenskim športnikom in športnicam zapisani v genih. Na skakalnicah že dolgo krojijo vrstni red pri vrhu, v atletiki pa že vrsto let med najboljše skakalke ob palici spada Tina Šutej. V tej zanimivi panogi je včeraj zablestela na svetovnem prvenstvu v Tokiu, na katerem je navdušila z bronasto kolajno. V razburljivi tekmi se je izkazala z najboljšim letošnjim izidom (480 cm), s katerim je zaostala le za favoriziranima Američankama Katie Moon (490 cm) in Sandi Morris (485 cm), v dvoboju za tretje mesto pa je strla odpor Čehinje Amalie Švabikove (475 cm) ...