Ko mi je začela slediti na Instagramu, sem si rekla: Vav!

Vrhunska slovenska slalomistka na divjih vodah Eva Alina Hočevar je imenitno sezono v svetovnem pokalu prejšnji konec tedna v Seu d'Urgellu kronala s skupnim zmagoslavjem v kanuju. A s tem tekmovanj za 24-letno Ljubljančanko še ni konec: že od četrtka do sobote se bo namreč za odmeven dosežek potegovala tudi na evropskem prvenstvu v Ivrei. Po podvigu v svetovnem pokalu je v zanimivem intervjuju za Delo spregovorila o svojem doslej največjem uspehu, izčrpanosti, vzornici Jessici Fox, skupnem kolesarjenju z bratom Žigo Linom Hočevarjem, pričakovanjih za bližnje evropsko prvenstvo v Italiji ...

Kam bi med svojimi dosedanjimi uspehi umestili skupno zmago v kanuju?