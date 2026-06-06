Preselil bi se nekam, kjer so pogoji za trening in študij boljši kot pri nas

Kako zelo v družini Hočevar dihajo eden za drugega, smo se lahko vnovič prepričali tudi prejšnji konec tedna na uvodnem letošnjem tekmovanju za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu oziroma na Brodu. Simon Hočevar, oče in trener Eve Aline in Žige Lina, je med veslanjem svojih otrok tekel ob Savi in jima dajal napotke, v cilju pa se je prešerno veselil njunih uspehov. Nedaleč stran je od ponosa žarela tudi mati Tanja.

Žiga Lin je pod Šmarno goro navdušil s prvima mestoma v kanuju in kajakaškem krosu, njegova sestra Eva Alina pa je krstni zmagi med svetovno elito, s katero je zablestela v kajaku, dodala še srebrno kolajno. Po svojem nastopu pa je bila – kot nam je zaupala – še bolj na trnih zaradi nastopa svojega mlajšega brata.