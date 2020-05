Ko so ga vprašali, ali bo dočakal obračun z Nurmagomedovom, je izgubil živce

Spektakel v težki kategoriji

Izjemno zanimiv obračun na spektaklu UFC 249 napovedujeta tudi težkokategornika, Kamerunec Francis Ngannou (14 zmag, 14 s k. o., 3 porazi) in še neporaženi Surinamec Jairzinho Rozenstruik, ki je v svojo korist odločil vseh deset dosedanjih dvobojev v mešanih borilnih športih, od tega devet z nokavtom.

Tony Ferguson je trdno odločen še trinajstič zapored kletko zapustiti dvignjenih rok. FOTO: Reuters



Gaethje mu namerava ugasniti luč

Ljubljana – Ali o šlo v tretje vendarle rado, kakor pravi pregovor? Tako se sprašujejo številni ljubitelji (mešanih) borilnih športov (MMA), ki nestrpno čakajo na že dvakrat odpovedani oziroma preloženi spektakel UFC 249.Po prvotnem načrtu bi ga morali 18. aprila izvesti v centru Barclays v Brooklynu, kjer je moral – mimogrede – ptujski boksarski šampionpred dobrimi sedmimi leti priznati premoč Američanu, zatem so nameravali obračune v kletki najmočnejšega svetovnega združenja UFC spraviti pod streho igralnice Tachi Palace v indijanskem rezervatu Lemooru v Kaliforniji, od koder ga je slednjič prav tako pregnala pandemija novega koronavirusa.Za tretji poskus so prireditelji z razvpitim Dano Whitom na čelu izbrali areno v spomin na veterane v Jacksonvillu, kjer bo jutri zvečer (po našem času v noči na nedeljo) – če se ne bo do takrat zgodilo kaj nepredvidljivega – ducat bolj ali manj zanimivih dvobojev.V osrednjem se bosta za začasni naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji (do 70 kg) udarila Američana(25 zmag, 20 s k. o., 3 porazi) in(21 zmag, 19 s k. o., 2 poraza). Zanimivo, da sta oba v zadnji borbi ugnala rojaka(36 zmag, 27 s k. o., 14 porazov), ki se bo jutri prav tako boril v Jacksonvillu (proti).Medtem ko je Ferguson junija lani premagal kavboja po zdravniški prekinitvi v drugi rundi, je Gaethje izkušenega tekmeca iz Denverja, ki je nazadnje (januarja) po hitrem postopku klonil tudi pred irskim zvezdnikom, septembra lani s tehničnim nokavtom prisilil k vdaji že v prvi rundi. Poznavalci in stavničarji v vlogo favorita postavljajo Fergusona, ki bi se moral sicer prvotno v težko pričakovanem obračunu v Brooklynu spoprijeti s št. 1 lahke kategorije, neporaženim ruskim Dagestancem(28 zmag, 18 s k. o.).Toda njun medsebojni dvoboj je vnovič – že petič – padel v vodo, tokrat zaradi koronavirusa, na katerega se izgovarja Habib, češ da zaradi zaprtega zračnega prostora ne more zapustiti Rusije. »Orel« iz Dagestana je tako povedel s 3:2, kar zadeva razloge za odpoved obračuna s Fergusonom.Ko so 36-letnega Američana, ki naj bi se – če bo seveda tokrat upravičil vlogo favorita – z Nurmagomedovom pomeril jeseni, na nedavni novinarski video konferenci vprašali, ali bo vendarle dočakal borbo s Habibom, je izgubil živce.»Na to prekleto vprašanje ne bom odgovoril. Zdaj smo pri UFC 249, z mislimi sem pri Gaethjeju,« je Ferguson povzdignil glas in nadaljeval: »Iskren bom, Habib naj se j...! Že tretjič bom branil svoj šampionski pas, to je prava lovorika, ne začasna! Nurmagomedov je kuzlin sin! On in McNuggets (Conor)! Oba bi morala že zdavnaj v pokoj. Midva z Justinom sva prava moža,« je poudaril izkušeni borec iz Kalifornije, ki je trdno odločen še trinajstič zapored kletko zapustiti dvignjenih rok.Nič manj samozavesten ni šest let mlajši Gaethje: »Boril se bom do konca. Imam toliko moči, da lahko ugasnem luč Tonyju.«