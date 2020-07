Ko so sestri potrdili diagnozo, se jim je vse postavilo na glavo

Brnik – Maruša Štangar je kot kadetinja in mladinka osvojila kolajne na domala vseh možnih turnirjih v judu, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo tudi v absolutni konkurenci okitila z žlahtno kovino na velikem tekmovanju. To ji je uspelo pred letom dni na evropskih igrah v Minsku, kjer je navdušila s tretjim mestom v kategoriji do 48 kg.Ker je tamkajšnje tekmovanje v tem japonskem olimpijskem borilnem športu veljalo tudi kot prvenstvo stare celine, je Maruša prejela dve bronasti odličji in z njima le še potrdila, da v svoji kategoriji spada med najboljše judoistke v Evropi in tudi na svetu. Izvrstno ji kaže tudi v ...