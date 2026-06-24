Ko Soli čara z moštvom, tudi tekmecem ni nič jasno

Niso daleč in nikakor pozabljeni časi, ko so lahko ljubitelji odbojke na Slovenskem tekme vrhunske lige narodov spremljali le prek televizijskih zaslonov – ali niti to. Zdaj se tretje leto zapored moška reprezentančna elita vrača v Stožice, tokrat z najmočnejšo zasedbo doslej. Ob svetovnih prvakih Italijanih in lanskih finalnih poražencih Bolgarih bodo slovenski tekmeci še vselej atraktivni Brazilci in danes za uvod (20.30) Kanadčani, ki ne bodo mačji kašelj. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret obljublja atraktivno tekmovanje in se navdušuje nad selektorjem Fabiem Solijem, s katerim je, kot kaže, vnovič zadel v polno.

Kaj vas je pri mladih igralcih na turnirju na Kitajskem najbolj navdušilo?

Predvsem to, da se v končnicah nizov niso skrivali za starejšimi. Recimo Nik Mujanović, ki je proti Poljski odigral izjemno, a je zgrešil tisto paralelo za milimeter, je naslednjič znova udaril na polno. Kar morda skrbi njega, name naredi vtis. Pomislite, Luka Marolt je prišel s klopi v 'tie breaku' in v ključnih trenutkih odigral tri vrhunske žoge. Da bo 'Pajo' vedno zadel, že vemo. Ampak da so zadeli tudi mlajši, da je odgovornost padla tudi na Nejca Najdiča in se je z njo dobro spoprijel, to je prava dodana vrednost Kitajske.