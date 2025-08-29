Noben uspeh ne odtehta skupnega veslanja s hčerko. Lanske OI? Zagabilo se mi je

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Peter Kauzer s četrtim mestom na današnjem slalomu na divjih vodah v Tacnu dosegel svojo najboljšo letošnjo uvrstitev v svetovnem pokalu, ni bil povsem zadovoljen z veslanjem. »Ni bilo slabo, vendar tudi ne tako, kot sem si zamislil. V spodnjem delu se mi je malo podrlo, tam sem izgubljal dragocene stotinke,« je pojasnil 41-letni kajakaš iz Hrastnika, ki je posebej za Delo spregovoril tudi o konkurenci, danes drugouvrščenem Žigi Linu Hočevarju, hčerki Noli, dirki motoGP, Marcu Marquezu, rani z olimpijskih iger v Parizu, evropskem prvenstvu v košarki ...