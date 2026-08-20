Napoved Vuelte: Pogi je Pogi, šel bo na polno (VIDEO)

Delov kolesarski specialist Miha Hočevar je v podrobnejši napovedi spektakla poudaril, da bo letošnja dirka po Španiji posebna, saj se bo prvič začela v Monaku. Hkrati se je zaradi zapletov z organizacijo na Kanarskih otokih spremenil zaključek dirke – Vuelta se bo končala v Granadi. Delov kolesarski specialist Miha Hočevar je v pogovoru z Rokom Tamšetom razkril številne informacije pred štartom Vuelte 2026. FOTO: Marko Feist Nastopilo bo sedem Slovencev, kar je rekord na največjih dirkah. Trasa bo izjemno zahtevna, saj bo imela kar 58.000 višinskih metrov, kar jo po tem merilu naredi za najtežjo tritedensko dirko sezone. Tadej Pogačar je bil na nedavnem Touru razred zase. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP Z voditeljem Rokom Tamšetom sta govorila o pripravljenosti in taktiki prvega ...