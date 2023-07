Koliko golov je zabil v serie A Josip Iličić?

1. Josip Iličić sodi med najboljše slovenske nogometaše v zadnjih petnajstih letih. Pred desetimi leti je končal triletno zgodbo v sicilijanskem mestu Palermo, kamor je prestopil iz Maribora. »Jojo« je pustil močan pečat v serie A, iz Palerma je prestopil v Fiorentino, nato pa Firence zamenjal za Atalanto iz Bergama, v majici katere je igral odlično. V serie A je zbral 339 nastopov, koliko golov je zabil v tem času?

A) 46

B) 76

C) 96

2. Smelt Olimpija, ena od predhodnic KK Cedevita Olimpija, je 15. marca 1994 oplemenitila zgodovino kluba z zmago v evropskem pokalu, potem ko je v Švici premagala Taugres z izidom 91:81. Ljubljančani so odprli sezono 9. septembra 1993 v kvalifikacijah za ligo prvakov: v 1. kolu so zmagali, v 2. izgubili in se preselili v evropski pokal. Katera kluba sta bila tekmeca Olimpije v teh kvalifikacijah?

A) Split in Limoges

B) Stefanel in Cibona

C) CSKA in Benfica

3. V teh dneh pred 30 leti so v Wimbledonu praznovali poseben jubilej, leta 1993 so namreč ženske igrale jubilejni stoti teniški turnir na sveti londonski travi. Prvega so organizirali leta 1884 (moškega leta 1877), v času prve in druge svetovne vojne je prišlo do premora. Organizatorji so se ob tej priložnosti spomnili najboljših igralk, tudi slovenske šampionke Mime Jaušovec. Kaj so podarili Mariborčanki?

A) ogrlico

B) lesen lopar

C) zapestnico