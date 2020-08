Koliko poznate slovenski in svetovni šport (32)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (8. 8.):



1. C) Matt Walsh; 2. A) Spartak Moskva; 3 C) Luka Turk

A) Johan Cruyff

B) Kevin Keegan

C) Velibor Vasović

A) 6190

B) 9590

C) 16.190

A) 97

B) 125

C) 145

1. Pisali smo, da staedina strelca pri dveh različnih klubih na finalnih tekmah lige prvakov, le enemu nogometašu pa se je posrečilo, da je zadel za dva kluba v finalnih predstavah pokala državnih prvakov, predhodnice sedanjega elitnega tekmovanja. Kdo je bil to?2. Pred enim letom jeosvojil lovoriko na največjem domačem teniškem turnirju v Portorožu. V finalu je ugnal norveškega tekmeca. Kako velika je bila v evrih denarna nagrada za zmagovalca?3. V Moskvi (na fotografiji) so pred 40 leti končali olimpijske igre, prve dotlej v vzhodnoevropskem prostoru, na katerih je še posebej blestela domača reprezentanca. Osvojila je rekordno število kolajn (195) in tako prepričljivo izboljšala svoj dosežek s prejšnjih iger v Montrealu. Koliko jih je osvojila tam?