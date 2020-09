Koliko poznate slovenski in svetovni šport (37)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (29. 8.):



1. C) 1978; 2. A) Andrej Hauptman; 3. B) Kimi Räikkönen.

A) prvi

B) tretji

C) četrti

A) Mihajlo Petrović,

B) Janez Voljč

C) Tone Rožič

A) postal je najstarejši prvak

B) Slovencev ni bilo med 10

C) dirka je bila v deželi Trentino/J. Tirolska

1. Pred natanko petnajstimi leti sta se na Japonskemveselila naslova najboljše posadke med dvojnimi dvojci na svetovnem prvenstvu. Kateri skupni naslov je bil to takrat za njiju, ko gre za velika tekmovanja?2. Prek 14.000 gledalcev je 1. septembra 1980 za Bežigradom uživalo v razburljivi nogometni predstavi domače Olimpije in Dinama iz Zagreba, ki se je končala brez zmagovalca (1:1). Pri zmajih je bil kapetankdo pa je bil edini strelec za domače?3. Leta 1985 je naslov svetovnega prvaka v kolesarstvu osvojil Nizozemec. Katera trditev za to dirko v Italiji ne drži?