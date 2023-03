Kolikokrat je bila Špela Pretnar na stopničkah?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (4. 3.): 1. C) Boris Gorenc; 2. A) Pozitivna Slovenija; 3. A) Leicester City.

1. Pred natanko 20 leti so rokometaši Prul poskrbeli za senzacijo in ugnali Kiel v četrtfinalu lige prvakov z 28:26 in se uvrstili med najboljše štiri, kjer pa je bil pozneje francoski prvak Montpellier vendarle močnejši. Najučinkovitejši igralec tekme s slovitimi Nemci pa je bil Uroš Zorman, sedanji selektor slovenske reprezentance. Koliko golov je takrat dosegel?

A) 9

B) 11

C) 13

2. Trideset let je naokrog od zmagoslavja košarkarjev Olimpije v mednarodni ligi SBA. Pod vodstvom trenerja Zmaga Sagadina, ki je udaril temelj jedru močnega moštva, ki je pozneje zmagal v evropskem pokalu, v evroligi pa nastopil na finalnem turnirju v Rimu, so Ljubljančani osvojili lovoriko po sicer hudem boju v finalu dunajskega turnirja zanimive druščine iz srednjeevropskega prostora..Koga so takrat premagali v sklepnem boju za naslov?

A) Honved

B) Banik Cigel

C) Vienna

3. V nedeljo je Špela Pretnar praznovala lep osebni jubilej, 50. rojstni dan. Blejka se je v zgodovino slovenskega športa zapisala kot ena najboljših alpskih smučark. Zadnjo zmago v karieri je med elito dosegla 20. februarja 2000 v Âreju na Švedskem. Koliko uvrstitev na stopničke je zbrala med svojo kariero na tekmah svetovnega pokala?