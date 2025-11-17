Komaj 14-letna hči slovitega šampiona sklenila sodelovanje z McLarnom

Vodstvo McLarnovega moštva, ki si je letos že predčasno zagotovilo drugo zaporedno konstruktorsko lovoriko v formuli 1, je v svoj vozniški razvojni program vključilo novo nadarjeno ime – komaj 14-letno Ello Häkkinen. Hči dvakratnega svetovnega prvaka Mike Häkkinena se bo skupaj z angleško dirkačico Ello Stevens pridružila Valižanki Elli Lloyd, ki tekmuje v ženski seriji F1 Academy. McLaren bo imel tako v svojem programu kar tri Elle.

Ella Häkkinen navdušuje s svojimi vožnjami v kartingu. FOTO: Instagram E. H.

Mlada Finka je na svojo izjemno nadarjenost letos opozarjala v letošnji evropski seriji Champions of the Future Academy (Akademija prvakov prihodnosti) v Italiji, v kateri je nizala zmage in stopničke v kartingu. S 14 leti bo Ella Häkkinen najmlajša članica McLarnovega razvojnega programa.

Njen sloviti oče, ki je z McLaren-Mercedesom v sezonah 1998 in 1999 osvojil dva naslova svetovnega prvaka v formuli 1 in se nato leta 2001 poslovil od kraljevskega avtomobilističnega razreda, v katerem je slavil dvajset zmag, je že namignil, da bi lahko njegova hči postala prva dirkačica formule 1 v tem tisočletju. »Ella je resnično izjemno nadarjena dirkačica. Tega ne govorim kot oče, temveč kot nekdanji vrhunski dirkač,« je 57-letni šampion iz Vantaaja pri Helsinkih poudaril v pogovoru za finski časnik Ilta-Sanomat.

Ella Häkkinen (levo) se je pridružila McLarnovemu razvojnemu programu. FOTO: Instagram Mclaren

Pri McLarnu so zaupali, da bo Ella Häkkinen v prihodnjem letu opravila prva testiranja z enosedežnikom, s katerim se bo pripravljala za sezono 2027.