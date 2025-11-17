  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Komaj 14-letna hči slovitega šampiona sklenila sodelovanje z McLarnom

    Legendarni Finec Mika Häkkinen, dvakratni svetovni prvak v formuli 1, verjame, da se bo Ella Häkkinen kot prva ženska v tem tisočletju prebila v F1.
    Legendarni Mika Häkkinen verjame, da se bo tudi njegova hči Ella Häkkinen (levo) prebila v formulo 1. FOTO: Jure Makovec/SOPA/Reuters
    Galerija
    Legendarni Mika Häkkinen verjame, da se bo tudi njegova hči Ella Häkkinen (levo) prebila v formulo 1. FOTO: Jure Makovec/SOPA/Reuters
    Miha Šimnovec
    17. 11. 2025 | 11:25
    17. 11. 2025 | 11:46
    A+A-

    Vodstvo McLarnovega moštva, ki si je letos že predčasno zagotovilo drugo zaporedno konstruktorsko lovoriko v formuli 1, je v svoj vozniški razvojni program vključilo novo nadarjeno ime – komaj 14-letno Ello Häkkinen. Hči dvakratnega svetovnega prvaka Mike Häkkinena se bo skupaj z angleško dirkačico Ello Stevens pridružila Valižanki Elli Lloyd, ki tekmuje v ženski seriji F1 Academy. McLaren bo imel tako v svojem programu kar tri Elle.

    Ella Häkkinen navdušuje s svojimi vožnjami v kartingu. FOTO: Instagram E. H.
    Ella Häkkinen navdušuje s svojimi vožnjami v kartingu. FOTO: Instagram E. H.
    Mlada Finka je na svojo izjemno nadarjenost letos opozarjala v letošnji evropski seriji Champions of the Future Academy (Akademija prvakov prihodnosti) v Italiji, v kateri je nizala zmage in stopničke v kartingu. S 14 leti bo Ella Häkkinen najmlajša članica McLarnovega razvojnega programa.

    Njen sloviti oče, ki je z McLaren-Mercedesom v sezonah 1998 in 1999 osvojil dva naslova svetovnega prvaka v formuli 1 in se nato leta 2001 poslovil od kraljevskega avtomobilističnega razreda, v katerem je slavil dvajset zmag, je že namignil, da bi lahko njegova hči postala prva dirkačica formule 1 v tem tisočletju. »Ella je resnično izjemno nadarjena dirkačica. Tega ne govorim kot oče, temveč kot nekdanji vrhunski dirkač,« je 57-letni šampion iz Vantaaja pri Helsinkih poudaril v pogovoru za finski časnik Ilta-Sanomat.

    Ella Häkkinen (levo) se je pridružila McLarnovemu razvojnemu programu. FOTO: Instagram Mclaren
    Ella Häkkinen (levo) se je pridružila McLarnovemu razvojnemu programu. FOTO: Instagram Mclaren

    Pri McLarnu so zaupali, da bo Ella Häkkinen v prihodnjem letu opravila prva testiranja z enosedežnikom, s katerim se bo pripravljala za sezono 2027.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Zgodba o Aleksandru Bogunoviću

    Courtois vzel v ekipo slovenskega upa, Perez se mu je podpisal na pokal

    Komaj 17-letni Aleksandar Bogunović se dokazuje v najmočnejšem prvenstvu formule 4. Ob gledanju posnetkov vzornika Ayrtona Senne mu gredo kar kocine pokonci.
    Miha Šimnovec 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Nepridipravi s predrzno krajo v Italiji niso vrgli iz tira slovenskega upa

    Mladi Mark Kastelic se je na dirkah v Vallelungi pri Rimu veselil dveh zmag in se v odprtem italijanskem prvenstvu utrdil v skupnem vodstvu.
    Miha Šimnovec 26. 9. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Norris z nenavadnim trikom ugnal tekmece, izjemen podvig Verstappna

    Angleški dirkaški as je z zmago na veliki nagradi Brazilije naredil velik korak proti svojemu prvemu naslovu svetovnega prvaka v formuli 1.
    Miha Šimnovec 9. 11. 2025 | 21:22
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Kimi Räikkönen na avtocesti? Mnogi Čehi niso mogli verjeti svojim očem (VIDEO)

    Češki policisti so, kot kaže, po več letih vendarle izsledili dirkača, ki z rdečim bolidom nezakonito drvi po njihovih javnih cestah.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic

    Pri rosnih 16 letih uspešno kroti 650 konjskih moči

    Nadarjeni dirkač Mark Kastelic z mercedesom AMG navdušuje v srednjeevropskem pokalu GT4. V šotoru sta ga že obiskala tudi Nico Rosberg in Emerson Fittipaldi.
    Miha Šimnovec 18. 6. 2024 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Od sanj do črepinj: slavje francoskega mladeniča zasenčil manjši spodrsljaj

    Še ne 21-letni Isack Hadjar se je v Zandvoortu veselil svoje prve uvrstitve na zmagovalni oder v formuli 1.
    Miha Šimnovec 1. 9. 2025 | 20:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Verstappen najprej o idiotih, potem pa: Imam ga rad

    Na veliki nagradi Avstrije v formuli 1 dvojna zmaga McLarna, Lando Norris tokrat pred Oscarjem Piastrijem. Red Bull po dolgih 77 dirkah prvič praznih rok.
    Miha Šimnovec 29. 6. 2025 | 23:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstrijci upajo tudi na presenečenje Brada Pitta

    V Spielbergu pojutrišnjem 11. letošnja dirka za SP v formuli 1. Pri Red Bullu verjamejo v zasuk. Bogat spremljevalni program s številnimi zvenečimi imeni.
    Miha Šimnovec 27. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    avtomobilizemMika HakkinenElla HäkkinenFinskaMcLarenšport zasebno

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (17. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 17. 11. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Naravne nesreče

    Na meji s Slovenijo plaz odnesel več hiš, pogrešajo dve osebi

    Največ škode je bilo na območju Krmina, kjer je v šestih urah padlo 152 milimetrov dežja.
    17. 11. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Radgonski občinski svetnik izvolil samega sebe v komunalo

    Aleš Domanjko se je z glasovanjem znašel v nasprotju interesov in kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
    17. 11. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Irska sreča

    Kdo je »papagaj«, ki je zasenčil Ronalda in postal irski junak? (VIDEO)

    Troy Parrott je na dveh tekmah dosegel pet golov in Irsko popeljal na prag mundiala. Pri Tottenhamu ni dobil priložnosti, izkoristil jo je na Nizozemskem.
    Peter Zalokar 17. 11. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V znamenitem Misanu

    Mark Kastelic postal italijanski prvak v razredu GT4

    Kljub izjemnemu uspehu sezone še ni konec, čez 14 dni bo znova dirkal na Portugalskem, kjer bo prav tako poskušal osvojiti (še en) naslov prvaka.
    17. 11. 2025 | 12:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Zakaj je zdaj odličen čas za obisk Zagreba

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo