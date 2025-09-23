Komaj 16-letna Slovenka zablestela z zmago v članski konkurenci

V slovenskem judoističnem zastopstvu so se minuli konec tedna na turnirju za evropski pokal v Skopju veselili dveh kolajn. Z njima sta navdušila obetavna najstnika iz kluba Z'dežele Sankaku: komaj 16-letna Zarja Mastnak je zablestela z zlato lovoriko, tri leta starejši Urh Ogrizek pa je zmagoslavje klubske kolegice dopolnil s srebrnim odličjem.

Mastnakova je na poti do svojega največjega uspeha doslej v kategoriji do 57 kilogramov premagala Madžarko Bernadett Galambos, Švedinjo Tovo Granberg in v zaključnem obračunu še Anđelo Samarđić iz BiH.

Urh Ogrizek (levo) je nase opozoril s srebrnim odličjem. FOTO: Kristijan Arsovski/EJU

Ogrizek je imel v kategoriji do 73 kilogramov kar šest dvobojev. Za uvod je izločil Slovaka Tomaša Demčaka, zatem je bil boljši od Bolgara Jordana Donkova, nakar je ugnal še Italijana Lorenza Iovineja, Hrvata Roberta Klačarja in Srba Matejo Stošića. Edini poraz mu je v finalu zadal Romun Ioan Dzitac.

Od slovenskih judoistov so se v konkurenci 265 tekmovalcev iz 31 držav do uvrstitev med najboljšo sedmerico v glavnem mestu Severne Makedonije dokopali še petouvrščena Ana Škrabl (do 57 kg) in Gašper Kokalj (do 66 kg), ki je zasedel sedmo mesto.