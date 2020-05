Kompromis: limit postavljen pri 145 mio $

London

Drugo leto z istimi dirkalniki

Lewis Hamilton (desno) zasluži 35 milijonov dolarjev na leto. FOTO: Reuters

Ne bo več vse v denarju

- Formula 1 se je dogovorila o omejitvi proračuna za vsa moštva z naslednjo sezono na 145 milijonov dolarjev, je sporočil direktor za motošportO t. i. budget capu so se dogovorili na videokonferenci z desetimi moštvi in Mednarodno avtomobilistično zvezo (FIA). Veliko bolj poštena razdelitev denarja bo zapisana tudi v novi komercialni pogodbi, ki naj bi jo podpisali do konca leta.»Omejitev bo prinesla bolj izenačene pogoje in bolj zanimivo prvenstvo ter ekonomsko vzdržnost, kar je prioriteta v formuli 1. Veljala bo tako za velika kot manjša moštva,« dodaja Brawn.F1 še ni začela sezone 2020, zaradi pandemije koronavirusa je odpovedanih ali preloženih prvih 10 dirk od predvidenih 21. Uvedbo velikih tehničnih sprememb so preložili s sezone 2021 na 2022. Tako bodo moštva tudi v prihodnjem letu uporabljala obstoječe dirkalnike.Sprva predlagana omejitev proračuna je bila pri 175 milijonih dolarjih, toda nekatera moštva so zahtevala veliko bolj drastično zmanjšanje, celo na 100 milijonov, s čimer bi vsem zagotovili preživetje skozi krizo. Ferrari je nasprotoval vsakršnemu znižanju pod 145 milijonov. Proračun sicer ne vključuje plač voznikov. Svetovni prvakpri Mercedesu zasluži okrog 35 milijonov dolarjev na leto.»Sporočilo je jasno. Znižati moramo stroške. Dolga pot je bila, da smo se srečali pri teh 145 milijonih. Vprašanje je, ali bomo morali v prihodnjih letih iti še nižje,« je dejal Brawn in potrdil, da bodo novi dirkalniki predstavljeni leta 2022 in ne kakšno leto kasneje, kot so želeli nekateri.»Nova tehnična pravila bodo ekonomsko vzdržna glede na kompleksnost dirkalnikov. Doslej je bilo tako, da več kot si zapravil, hitrejši si bil. Ta razkorak moramo preseči in ustvariti situacijo, v kateri denar ne bo edino merilo uspešnosti,« še dodaja Brawn.