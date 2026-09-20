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Drugo

Končano zadnje dejanje, znani izhodišči Pancarja in Gajserja

Jan Pancar, edini slovenski motokrosist na finalu sezone svetovnega prvenstva, je veliko nagrado Avstralije v Darwinu končal na sedmem mestu.
Jan Pancar je bil edini slovenski predstavnik na zadnji dirki sezone v razredu MXGP. FOTO: AMZS
Galerija
Jan Pancar je bil edini slovenski predstavnik na zadnji dirki sezone v razredu MXGP. FOTO: AMZS
Š. R., STA
20. 9. 2026 | 10:15
20. 9. 2026 | 10:38
4:33
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Jan Pancar, edini slovenski motokrosist na finalu sezone svetovnega prvenstva, je veliko nagrado Avstralije v Darwinu končal na sedmem mestu. Znova je bil v razredu MXGP najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings, že pred tedni svetovni prvak med elito motokrosa.

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Najprej storil napako, nato pa zablestel

Herlings si je že v Turčiji pred nekaj tedni zagotovil tretji naslov svetovnega prvaka (2018, 2021). Že prej je nizal zmage, sezono pa je sklenil kar s 16 zaporednimi zmagami v posamičnih vožnjah. V seštevku velikih nagrad je bil nepremagan na zadnjih osmih dirkah oziroma vse od sredine julija in VN Velike Britanije.

Dobil kar 13 od 19 preizkušenj

Dvaintridesetletnik je to sezono dobil 13 od 19 preizkušenj za SP. Do sredine sezone je bil sicer večino časa v ospredju Belgijec Lucas Coenen, ki je dobil pet od prvih 11 dirk, a se nato na VN Velike Britanije poškodoval ter ostal brez boja za naslov prvaka po osmih zaporednih ničlah.

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Super srečni Gajser zasenčil konkurenco tudi v Franciji

Eno veliko nagrado za SP je na začetku sezone dobil tudi Francoz Tom Vialle, ki je danes dolgo ostajal na čelu druge vožnje, a je moral na koncu priznati premoč Herlingsu. Nato je Francoza prehitel še rojak Romain Febvre. V seštevku VN Avstralije je bil prvi Herlings s 50 točkami za kar 125. zmago v karieri. Drugi je bil Febvre s 44 točkami, tretji pa Vialle s 38.

Jan Pancar in Tim Gajser FOTO: Leon Vidic
Jan Pancar in Tim Gajser FOTO: Leon Vidic

Edini slovenski predstavnik v Darwinu je bil Pancar. Prvo vožnjo je v okrnjeni konkurenci sklenil na sedmem mestu, drugo pa po še enem malce slabšem štartu in dobri vožnji v nadaljevanju prav tako končal na sedmem. Skupno je bil prav tako sedmi z 28 točkami. Za 26-letnega dirkača zasebne ekipe (KTM) je bila to šesta uvrstitev med najboljšo deseterico na VN, najboljši pa je bil šesti pred tednom dni na Kitajskem. V skupnem seštevku je končal na 12. mestu, zbral pa je 338 točk. V lanski sezoni je bil Pancar 11., a je osvojil 17 točk manj.

Gajser končal sezono predčasno

Drugega Slovenca Tima Gajserja zaradi okrevanja po poškodbah na zadnji postaji ni bilo, prav tako pa ne bo dirkal niti na pokalu narodov, ki bo čez dva tedna v francoskem Erneeju. Kljub številnim težavam v sezoni si je v prvi sezoni z Yamaho zagotovil tretje mesto v skupnem seštevku. Tridesetletni Štajerec je to sezono petkrat stal na stopničkah za zmagovalce na VN, v posamičnih vožnjah pa jih je med najboljšo trojico končal 14, eno je tudi dobil. Najvišje je bil skupno na VN Trentina sredi aprila, ko je bil drugi.

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Herlings prvak, Gajser brez stopničk, bolj vesel je Pancar

Gajser, štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP, je imel to sezono veliko smole tudi s padci in poškodbami. Potreboval je več časa, da si po njih opomore, zato se je odločil po VN Turčije predčasno končati sezono. V skupnem seštevku je na koncu Herlings zbral 973 točk, drugi Febvre je imel 805, Gajser pa je ostal pri 659 točkah. Znani sta tudi izhodišči Tima Gajserja in Jana Pancarja za naprej – prvi se mora vrniti v polni pripravljenosti, drugi še nadgraditi letos opravljeno.

Jaka Peklaj FOTO: Črt Piksi
Jaka Peklaj FOTO: Črt Piksi

Na zadnji postaji sezone je padla tudi odločitev o naslovu prvaka v razredu MX2. Pred VN Avstralije sta bila v igri še Španec Guillem Farres in Južnoafričan Camden McLellan, a je bila prednost Španca preveč zajetna. Z drugim mestom v prvi vožnji je Farres storil dovolj za prvi naslov v karieri. Zadnjo preizkušnjo sezone je v seštevku velike nagrade dobil McLellan. Na koncu je Farres v seštevku zbral 904 točke, McLellan pa 868. Od Slovencev je točke v razredu MX2 na nekaj dirkah osvojil Jaka Peklaj. Štiri je osvojil na VN Belgije, eno več pa na Nizozemskem.

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Tim GajsermotokrosJan PancarMXGPJeffrey HerlingsRomain FebvreMX2Jaka Peklaj

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