Končno nova podoba za optimizem v bazenu

Ljubljana

Tudi na tem prvenstvu bo Peter John Stevens kandidat za uvrstitev v finale. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Deseterica v Glasgow

Del reprezentance, ki bo branila slovenske barve na bližnjem plavalnem EP v Glasgowu, se je predstavila na novinarski konferenci. Z leve: Martin Bau, Katja Fain, Tjaša Vozel, Janja Šegel, Neža Klančar, Daša Tušek in Primož Pavletič Pšenica. FOTO: Tomi Lombar/Delo

- Medvedi ponavadi v zimskem spancu z občasnimi prebujanji preživijo nekaj mesecev na leto. Spanec plavalne zveze pri nas pa se je raztegnil že na krepko daljšo dobo. Pravzaprav se je od slovesa nekdanjega predsednika Mirana Kosa v olimpijski sezoni 2016 zveza sila redko pojavljala v javnosti, povrh je bilo tekmovalnih uspehov od manj kot nekoč. Z novinarsko konferenco pa v pričakovanju bližnjega EP pri PZS s predsednikomzačenjajo novo poglavje.Zanimivo je, da tokrat v neposredni družbi novinarjev ni bilo niti reprezentančnega selektorjaniti vodilnih dveh slovenskih plavalcev zadnjega obdobja(selektor in Odrova sta spregovorila o načrtih z višinskih priprav po video povezavi), je pa to srečanje ponudilo optimistično podobo in spoznanje o premiku s prenovljeno panožno ekipo. Tako so pri zvezi vendarle tudi začeli uresničevati strategijo prezgodaj preminulegao temeljiti in analitični poti doseganja vrhunskih rezultatov. Tako plavalci pod streho državne reprezentance delajo s strokovnjaki z različnih področij, k izbrani vrsti se je vrnil tudiki je kot priznan mož za telesno pripravo nekoč uspešno sodeloval v projektih olimpijskih kolajn Belorusinjein Kazahstanca. Spominu k najlepšim časom slovenskega plavanja pa je na konferenci botrovala tudi navzočnost, zdaj radovljiškega župana, nekoč selektorja in nato še direktorja v dobi rednih uvrstitev slovenskih plavalcev na stopničke evropskih in svetovnih prvenstev ter srebrne olimpijske kolajne Sare Isaković. Gorenjec, ki jer prejšnji teden praznoval 60. rojstni dan, ohranja svoje mesto v IO PZS.Pred sedanjim reprezentančnim rodom je najprej evropsko prvenstvo v 25-metrskem bazenu, od 4. do 8. decembra v Glasgowu, nato klasično prvenstvo stare celine v Budimpešti, maja prihodnje leto, in seveda poglavitni cilj sezone 2020 – olimpijske igre v Tokiu. Kdo bo takrat branil slovenske barve, seveda še ni jasno, rok za norme bo v drugi polovici maja, torej po koncu omenjenega tekmovanja v madžarski metropoli. Zdaj je na dlani le, da bo na tem prihajajočem prvenstvu sezone v kratkih bazenih tekmovalo 10 slovenskih reprezentantov:Želja večine naštetih je uvrstitev v popoldanski del tekmovanja, torej med polfinaliste, jasno je, da se Stevens, Odrova in Fainova spogledujejo tudi s finalnimi nastopi. Za stroko ostaja skrivnostna pripravljenost prvega od udarne trojice, saj po koncu študija v ZDA tekmuje za profesionalno ekipo iz Budimpešte. »On je seveda naš favorit za visoke uvrstitev, toda sodeč po prijavljenih nastopih tekmecev bo že za finale moral plavati zelo hitro,« je povedal selektor Podržavnik. Obenem je za Glasgow napovedal tudi nastop dveh ženskih štafet, na 4x50 in 4x100 m prosto, sploh si za prihodnost želi utrjevanje ekipnega duha. Takšnega, kot je bil v slovenskem plavanju nekoč. V dobi kolajn, rekordov in širše prepoznavnosti kot danes.