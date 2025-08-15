Konec čakanja, Tim Gajser se že ta vikend vrača na dirke

Slovenski motokrosist Tim Gajser se po skoraj štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe in operacije vrača na dirke. V elitni razred MXGP se bo vrnil na veliki nagradi Švedske, je potrdila njegova ekipa Honda. Slovenec je izpustil kar devet dirk, a je ob povratku zelo motiviran: »Super je biti spet z ekipo in se pripravljati na dirke. Od Švice je minilo že veliko časa in čeprav že nekaj časa treniram, sem se želel prepričati, da se je poškodba ustrezno zacelila, preden se bom lahko uvrstil na dirke MXGP,« je povedal za klubsko spletno stran.

Rezultatskih pričakovanj na Švedskem ne bo, saj je boj za visok skupni seštevek že izgubljen, do konca sezone pa si vseeno želi vrniti med najboljše: »Od same tekme ne pričakujem preveč, vem, da bom po dolgem premoru potreboval nekaj časa, da se spet spravim v dirkaško formo. Zato bom preprosto šel na tekmo, užival v teh prvih nekaj dirkah, preden se bom, upam, do konca sezone prebil blizu vrha," pravi Gajser.

Letošnjo sezono je po odhodu španca Jorgeja Prada začel kot prvi favorit za rdečo številko, pričakovanja pa je tudi upravičil. Pred veliko nagrado Švice je imel udobno prednost pred zasledovalci, a mu je grd padec prek krmila povsem prekrižal načrte. Želel je sicer nadaljevati, a poškodba je bila prehuda. Izgledalo je že, da se bo Slovenec uspel hitro vrniti na dirke, a se je maja na treningu še enkrat poškodoval in moral na operacijo rame.

Drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP Jan Pancar ima za seboj zelo uspešno sezono. FOTO: Leon Vidic/Delo

Med prisilnim premorom se je petkratni svetovni prvak zaročil s svojo partnerico Špelo, zaseden pa je bil tudi s pogajanji morebitnim novim delodajalcem. Nekateri mediji namreč poročajo, da je Gajser blizu prestopa k Yamahi.

V skupnem seštevku letošnje sezone kljub dejstvu, da je izpustil skoraj tretjino dirk, zaseda deseto mesto. Drugi slovenski predstavnik, Dolenjec Jan Pancar, je letos močno napredoval, na lestvici pa zaseda 12. mesto.