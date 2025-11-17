Konec sanj o svetovnem prvenstvu, Luka neustavljiv (FOTO)

Galerija

Slovenija ni igrala kot ekipa, ki je morala zmagati, da ostane v igri za SP 2026. Morda je bil vzrok za to hiter zadetek Kosovcev – že v 6. minuti ga je zabil Fisnik Asllami, a gostje so pred nekaj tisoč rojaki, ki so preglasili slovenske navijače, že od uvodnega žvižga delovali odločneje in prepričljivejše. Hladna prha ni prebudila Kekovih izbrancev, tako da bo šel prvi polčas hitro v pozabo. Foto: Jure Makovec/Afp