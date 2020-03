Konec sezone šele januarja

Ljubljana

Prvi mož Ferrarija Mattia Binotto. FOTO: Reuters

- Prvi mož Ferrarijaje v intervjuju za Sky Sport Italia dejal, da bi bilo lahko sezone v formuli 1 konec šele januarja 2021. Zaradi pandemije novega koronavirusa je bila sredi tega meseca odpovedana velika nagrada Avstralije, naslednjih šest dirk pa je bilo preloženih.»V ekipah smo dali popolno svobodo vodstvu formule 1, da določi nov koledar tekmovanja. Na mizi je nekaj možnosti, tudi o podaljšanju sezone, da bi imeli januarja prihodnje leto še tri dirke za letošnjo sezono,« je ocenil Binotto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Sezona bi se lahko začela najprej 14. junija, ko je na sporedu dirka za veliko nagrado Kanade v Montrealu. Preložene pa so bile tekme v Bahrajnu (Sahir), Vietnamu (Hanoi), na Nizozemskem (Zandvoort), Španiji (Barcelona), Monaku (Monte Carlo) in nazadnje tudi velika nagrada Azerbajdžana, kjer bi morala biti dirka v Bakuju sicer 7. junija.V začetku tedna je šef F1dejal, da bodo skušali v letošnji koledar svetovnega prvenstva uvrstiti med 15 in 18 dirk, prvotno jih je bilo 22 med 15. marcem in 29. novembrom.