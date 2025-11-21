Konec travm za najbolj očrnjeno ekipo, med partnerji tudi Andres iniesta

Kolesarska ekipa Israel Premier Tech, ki je bila to sezono v središču pozornosti propalestinskih protestnikov na cestnih dirkah, je v četrtek sporočila, da spreminja ime v NSN Cycling Team. V izjavi je navedla, da bo ekipa registrirana v Švici, imela pa bo dva sedeža, in sicer v Barceloni in Gironi v Kataloniji, je poročal AFP.

»Mednarodno športno in zabavno podjetje NSN (Never Say Never) in Stoneweg, globalna investicijska platforma s sedežem v Ženevi v Švici, sta ustanovila skupno podjetje v profesionalnem cestnem kolesarstvu in prevzela ekipo svetovne serije in razvojno ekipo,« je vodstvo ekipe zapisalo v izjavi.

NSN je sedem let staro podjetje s sedežem v Barceloni, ki med svojimi 12 ustanovitelji navaja nekdanjega zvezdnika Barcelone in španske reprezentance Andresa Iniesto. Raznolika paleta dejavnosti NSN vključuje lastništvo danske drugoligaške ekipe Helsingor ter delovanje kot promotor in ponudnik vsebin v nogometu, glasbi in razstavah.

Ekipa je sporočila, da bo naslednji teden organizirala trening tabor in da bo v prihodnjih tednih predstavila svojo novo podobo in dirkaški program.

V začetku tega meseca je kanadska skupina Premier Tech potrdila, da se umika iz kolesarstva, saj je menila, da je nadaljnje sponzoriranje ekipe z izraelsko identiteto nevzdržno.