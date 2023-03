Konec ugank o nadaljevanju kariere Eme Kozin

Ugank, kako se bo nadaljevala športna pot boksarke Eme Kozin, ki ima v svoji profesionalni statistiki 22 zmag (12 z nokavtom) ter po en neodločen izid in poraz, je slednjič konec. Njen trener in menedžer Rudolf Pavlin je znova prekosil samega sebe, saj je svoji dolgoletni varovanki izpogojeval zelo zanimivo sodelovanje.

»S priznanim britanskim promotorjem Dennisom Hobsonom sva uskladila še zadnje podrobnosti in sklenila pogodbo, po kateri se bo Ema septembra letos pomerila s Škotinjo Hannah Rankin (13 zmag, 3 s k. o., 6 porazov) za srebrni šampionski pas v supervelterski kategoriji po različici WBC, s tem pa v omenjenem združenju tudi za položaj prve izzivalke. V primeru uspeha bi to postala tudi pri zvezi WBA,« je razkril Pavlin in pristavil, da bi Kozinova ob morebitni zmagi nad Rankinovo dobila še tri dvoboje na Otoku.

»Če pa bi po naključju izgubila, bi imela še en 'popravni izpit',« je dodal Emin trener in menedžer. Še pred septembrskim obračunom nekje v Veliki Britaniji pa bo imela 24-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi dvoboj v Nemčiji, v katerem se bo borila za naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBF. Nazadnje je Kozinova v ringu stala junija lani, ko je v Aalnu s tehničnim nokavtom ugnala Madžarko Szilvio Szabados.