Konec v znaku azijskih zmagovalcev

Filipinec Carlos Yulo je dobil prvo končno odločitev zadnjega dneva finalov na 53. svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki. Olimpijski prvak je v finalu preskoka slavil še svetovni naslov pred Armencem Arturjem Davtjanom. Zadnji dan prvenstva so šli naslovi na Filipine, Japonsko in v Kitajsko.

Kitajka Zhang Qingying, bronasta na tem SP v finalu mnogoboja, je nova svetovna prvakinja na gredi. Osemnajstletnica je v finalu z izjemno predstavo zanesljivo ugnala vse tekmice. Dan po naslovu na bradlji si je srebro na tem orodju pritelovadial Alžirka Kaylia Nemour. Blizu finala na tem orodju se je v Džakarti povzpela tudi Slovenka Zala Trtnik, ki je tekmo končala na 13. mestu.

Na parterju je bila najboljša Aiko Sugihara iz Japonske.

Olimpijski prvak na bradlji (2021, 2024) Zou Jingyuan je svojo prevlado na tem orodju potrdil tudi na SP in si zagotovil še četrti naslov.

Sedemindvajsetletnik je za svojo izjemno predstavo za kar za 0,8 točke prehitel vso konkurenco; srebrn je bil Japonec Tomoharu Cunogai.

V finalni končni odločitvi prvenstva v dvorani IMS Arena je na drogu, nekdaj paradnem orodju Aljaža Pegana, naslov osvojil Američan Brody Malone.

Tudi Pegan sodeluje na SP v Indoneziji kot predstavnik športnikov Mednarodne gimnastične zveze (Fig). To je zadnje prvenstvo zanj v tej vlogi, saj mu konec decembra poteče mandat in ga ne more podaljšati.