Konec wimbledonske pustolovščine

Za vodilno slovensko teniško igralko Veroniko Erjavec je Wimbledona 2026 konec. Potem ko se je v 1. kolu s porazom proti Francozinji Leoili Jeanjean poslovila od posamičnega turnirja, je med dvojicami z obetavno Hrvatico Petro Marčinko zapuščala sklonjenih glav igrišče po koncu boja z rusko-avstralsko navezo Jekaterina Aleksandrovna-Maya Joint – 2:6, 4:6.

Sicer pa se je v Wimbledonu poljska teniška igralka Iga Šwiatek zanesljivo uvrstila v 3. kolo – ugnala je Čehinjo Karolino Pliškovo s 6:3, 6:1. »Prvi kolo je zelo čustveno, a danes sem se se počutila, kot da je spet nov dan v pisarni. Pripravila sem se dobro, bila agresivna in to je že bilo bolj podobno moji najboljši igri,« je bila po zmagi nad nekdanjo prvo igralko sveta ter finalistko tega turnirja zadovoljna Poljakinja, ki se bo v tretjem krogu merila s Filipinko Alexandro Eala.

Iga Šwiatek je v 2. kolu potrdila vlogo favoritinje. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Napredovala je tudi šesta nosilka, lanska finalistka Amanda Anisimova, v treh nizih je dobila ameriški derbi proti Sofii Kenin. In to po hudih težavah. V tretjem nizu je bila namreč že v zaostanku za en »break«, toda rešila se je, niz je na koncu dobila s 7:6.

Od turnirja pa se je morala posloviti 15. nosilka Rusinja Diana Šnajder, v treh nizih jo je izločila rojakinja Ljudmila Samsonova.

Zanesljivo je napredoval tudi eden od favoritov moške konkurence Nemec Alexander Zverev, v treh nizih je bil boljši od Francoza Valentina Royerja. Zmagovalec junijskega turnirja v Parizu je prva dva niza dobil prepričljivo, mučil pa se je v zadnjem, ki ga je odločal »tie break«. A ko je bilo potrebno, je bil Nemec spet pravi, podaljšano igro je dobil brez težav.

»Nisem še star, ampak vseeno moram malo varčevati z energijo. Dva niza in pol sem igral skoraj popoln tenis, potem pa mi je padla zbranost, a sem vesel, da mi ni bilo treba igrati četrtega niza,« je dejal Zverev, ki v Wimbledonu še nima omembe vrednega dosežka.