Kontroverzna boksarka spet dviguje prah: Ni me strah

Alžirka Imane Khelif se zdaj dokazuje v poklicnem ringu in spogleduje tudi z ubranitvijo naslova olimpijske prvakinje v Los Angelesu.
Imane Khelif si zdaj utira pot v poklicnem ringu. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Imane Khelif si zdaj utira pot v poklicnem ringu. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Miha Šimnovec
11. 4. 2026 | 08:59
2:34
Kontroverzna boksarka Imane Khelif, ki si je predlani v Parizu izbojevala naslov olimpijske prvakinje, je konec lanskega novembra uspešno prestala ognjeni krst v poklicnem ringu. V svojem prvem profesionalnem dvoboju je s tehničnim nokavtom ugnala Tajko Suwanun Antanai.

Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

Zdaj se 26-letna Alžirka pripravlja za svoj drugi obračun – 23. aprila se bo v Parizu udarila z Nemko Julio Igel. Po burnem obdobju, ki jo je zaznamovalo tudi zunaj športa, želi Imane dokazati, da sodi med najboljše tudi med profesionalkami. Julia Igel, ki živi v Švici, ima za seboj sedem poklicnih dvobojev, od katerih jih je dobila pet. Čeprav premore več izkušenj v profesionalnem ringu, za Khelifovo verjetno ne bo predstavljala prav težkega izziva.

Oktobra lani se je Imane Khelif sprehodila tudi po modni pisti v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Oktobra lani se je Imane Khelif sprehodila tudi po modni pisti v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
V Los Angelesu si želi ubraniti naslov olimpijske prvakinje

Njene prepričljive predstave so med olimpijskimi igrami v Parizu dvignile obilo prahu. Zaradi možatega videza so ji mnogi očitali, da ni ženska. Po njihovem ne bi smela boksati v ženski konkurenci. V nedavnem pogovoru za francoski športni dnevnik L'Équipe je Khelifova znova jasno zavrnila vse očitke: »Nisem transspolna oseba. Moja razlika je naravna. Takšna sem se rodila in tega nisem poskušala spremeniti. Zaradi tega me ni strah. Če bom morala za prihodnje olimpijske igre opraviti testiranja, jih pač bom.«

V Los Angelesu si želi čez dobri dve leti ubraniti zlato lovoriko iz Pariza. »Zgolj zato, ker boksam kot profesionalka, se še ne odpovedujem svojemu nastopu na naslednjih olimpijskih igrah. Nikakor ne. Svojo državo si želim zastopati tudi na igrah v Los Angelesu in postati prva športnica v zgodovini Alžirije, ki bo ubranila naslov olimpijske prvakinje,« je še poudarila Afričanka, ki je zdaj z mislimi povsem pri dvoboju z Julio Igel. Z novo zmago si želi podariti darilo za 27. rojstni dan, ki ga bo praznovala 2. maja. 

Novice  |  Svet
Vredno branja

Prve novice o Hameneiju: še okreva po hudih poškodbah obraza in nog

Zdravstveno stanje novega iranskega voditelja Modžtaba Hameneija so za Reuters opisale tri osebe iz njegovega ožjega kroga. Ugibanja se nadaljujejo.
11. 4. 2026 | 10:14
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
DZ

Matea Benedetti: To, kar je nosila Urška Klakočar Zupančič, ni luksuz

Ne njeni rdeči čevlji, tokrat je razpravo sprožil drug modni kos nekdanje predsednice državnega zbora.
11. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vredno branja

Demokracija. Po imenu

Singapur ni podpisnik konvencije o preprečevanju nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu, delavci migranti pa so pretežno prepuščeni delodajalcem.
11. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
