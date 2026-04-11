Kontroverzna boksarka spet dviguje prah: Ni me strah

Kontroverzna boksarka Imane Khelif, ki si je predlani v Parizu izbojevala naslov olimpijske prvakinje, je konec lanskega novembra uspešno prestala ognjeni krst v poklicnem ringu. V svojem prvem profesionalnem dvoboju je s tehničnim nokavtom ugnala Tajko Suwanun Antanai.

Zdaj se 26-letna Alžirka pripravlja za svoj drugi obračun – 23. aprila se bo v Parizu udarila z Nemko Julio Igel. Po burnem obdobju, ki jo je zaznamovalo tudi zunaj športa, želi Imane dokazati, da sodi med najboljše tudi med profesionalkami. Julia Igel, ki živi v Švici, ima za seboj sedem poklicnih dvobojev, od katerih jih je dobila pet. Čeprav premore več izkušenj v profesionalnem ringu, za Khelifovo verjetno ne bo predstavljala prav težkega izziva.

Oktobra lani se je Imane Khelif sprehodila tudi po modni pisti v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Njene prepričljive predstave so med olimpijskimi igrami v Parizu dvignile obilo prahu. Zaradi možatega videza so ji mnogi očitali, da ni ženska. Po njihovem ne bi smela boksati v ženski konkurenci. V nedavnem pogovoru za francoski športni dnevnik L'Équipe je Khelifova znova jasno zavrnila vse očitke: »Nisem transspolna oseba. Moja razlika je naravna. Takšna sem se rodila in tega nisem poskušala spremeniti. Zaradi tega me ni strah. Če bom morala za prihodnje olimpijske igre opraviti testiranja, jih pač bom.«

V Los Angelesu si želi čez dobri dve leti ubraniti zlato lovoriko iz Pariza. »Zgolj zato, ker boksam kot profesionalka, se še ne odpovedujem svojemu nastopu na naslednjih olimpijskih igrah. Nikakor ne. Svojo državo si želim zastopati tudi na igrah v Los Angelesu in postati prva športnica v zgodovini Alžirije, ki bo ubranila naslov olimpijske prvakinje,« je še poudarila Afričanka, ki je zdaj z mislimi povsem pri dvoboju z Julio Igel. Z novo zmago si želi podariti darilo za 27. rojstni dan, ki ga bo praznovala 2. maja.