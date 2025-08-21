  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Kontroverzni youtube zvezdnik se bo pomeril z aktualnim svetovnim prvakom

    V Atlanti je za 14. november napovedan boksarski dvoboj med spletnim zvezdnikom Jakom Paulom in svetovnim prvakom Gervonto Davisom.
    Promocijska hiša Jaka Paula je skupaj z Netflixom naznanila dvoboj. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
    Galerija
    Promocijska hiša Jaka Paula je skupaj z Netflixom naznanila dvoboj. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
    Ž. U.
    21. 8. 2025 | 17:42
    21. 8. 2025 | 17:42
    4:45
    A+A-

    Promocijska hiša Jaka Paula, Most Valuable Promotions, je skupaj z Netflixom naznanila, da se bo kontroverzni zvezdnik youtuba 14. novembra v Atlanti pomeril z enim najboljših boksarjev na svetu, neporaženim prvakom lahke kategorije po verziji WBA, Gervonto »Tank« Davisom.

    Kot poroča agencija Reuters, bo dogodek v živo prenašan po vsem svetu.

    Donosna predstava.

    Že na prvi pogled je jasno, da ne gre za legitimen športni dvoboj, temveč za skrbno zrežiran spektakel. Razlika v telesni pripravljenosti in teži med borcema je namreč tako velika, da postavlja pod vprašaj vsakršno tekmovalno poštenost.

    Jake Paul, ki se bori v težki kategoriji, je na svojem zadnjem dvoboju proti Juliu Cesarju Chavezu mlajšemu tehtal dobrih 90 kilogramov.

    image_alt
    Mike Tyson pripravljen za najbolj gledan dvoboj v zgodovini

    Na drugi strani pa se Davis, prvak lahke kategorije, običajno bori pri teži okoli 61 kilogramov. AP ob tem poudarja, da Davis v svoji karieri še nikoli ni boksal v kategoriji nad 63,5 kilograma.

    Zaradi te očitne razlike Davisov naslov prvaka seveda ne bo na kocki. Dvoboj bo ekshibicijske narave. Podrobnosti o dogovorjeni teži, številu rund in velikosti rokavic še niso razkrite.

    Dvoboj ni le spopad dveh borcev, temveč trk dveh popolnoma različnih svetov. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
    Dvoboj ni le spopad dveh borcev, temveč trk dveh popolnoma različnih svetov. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

    V poskusu ohranjanja videza tekmovalnosti je Paulov poslovni partner Nakisa Bidarian za ESPN sicer dejal, da si prizadevajo za dvoboj, ki bo imel »dokončen izid, bodisi z nokavtom ali s sodniško odločitvijo«.

    Celotna situacija močno spominja na ekshibicijski dvoboj med Paulovim starejšim bratom Loganom in Floydom Mayweatherjem leta 2021, kjer je bila razlika v teži in višini prav tako očitna. Mayweather je bil takrat lažji za skoraj 16 kilogramov in nižji za 15 centimetrov.

    image_alt
    Eno vprašanje je bilo za Tysona preveč (VIDEO)

    Trk dveh svetov in ene valute

    Dvoboj med Paulom in Davisom ni le spopad dveh borcev, temveč trk dveh popolnoma različnih svetov, ki ju druži skupni imenovalec – denar. Na eni strani je 28-letni Jake Paul (z rekordom 12 zmag in 1 poraz), ki je svojo slavo zgradil na družbenih omrežjih in se nato prelevil v enega najbolje plačanih akterjev v svetu borilnih športov, kljub temu da se še nikoli ni pomeril z elitnim boksarjem v vrhuncu kariere.

    Razlika v teži med borcema postavlja pod vprašaj vsakršno tekmovalno poštenost. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Razlika v teži med borcema postavlja pod vprašaj vsakršno tekmovalno poštenost. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

    Njegova pot vključuje zmage nad nekdanjimi borci mešanih borilnih veščin, zvezdnikom youtuba in celo 58-letnim Mikom Tysonom v dvoboju, ki si ga je po poročanju AP ogledalo neverjetnih 108 milijonov ljudi.

    Na drugi strani stoji 30-letni Gervonta Davis (z rekordom 30 zmag, in enim neodločenim izidom), tehnično dovršen in izjemno močan boksar, ki ga zaradi 28 nokavtov mnogi primerjajo s sodobnim Mikom Tysonom.

    Kljub nedavnemu presenetljivemu neodločenemu izidu proti Lamontu Roachu mlajšemu, Davis velja za enega najboljših boksarjev na svetu ne glede na težnostno kategorijo, pišejo pri britanskem BBC.

    Paul se zaveda, v kaj se spušča, a samozavestno igra svojo vlogo. Na družbenem omrežju X je zapisal: »Da, on je eden najboljših boksarjev na svetu ne glede na kategorijo, toda moj moto je: kdorkoli, kadarkoli, kjerkoli, proti vsem pričakovanjem. In všeč so mi moje možnosti«.

    Spektakel za novo generacijo

    Čeprav boksarski puristi dvoboju odločno nasprotujejo – Ryan Garcia je na omrežju X jedrnato zapisal, da je »boks uradno postal WWE« –je jasno, da dogodek cilja na novo, mlajšo publiko. Paulov poslovni partner je za AP izjavil, da sta Paul in Davis »priljubljenca generacije Z in generacije alfa« in da bo njun dvoboj »določil pravi obraz naslednje generacije boksa«.

    Paul se še nikoli ni pomeril z elitnim boksarjem v vrhuncu kariere.FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Paul se še nikoli ni pomeril z elitnim boksarjem v vrhuncu kariere.FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

    Tudi pri Netflixu ne skrivajo navdušenja. Brandon Riegg, podpredsednik podjetja, je dejal: »To ni le dvoboj, to je spektakel, ki združuje dve najbolj naelektreni osebnosti v današnjem boksu«.

    image_alt
    Spletni zvezdnik nokavtiral bivšega šampiona mešanih borilnih športov

    Dejstvo, da bo dogodek dostopen več kot 300 milijonom naročnikov po vsem svetu, priča o tem, da v sodobnem športu osebnost, doseg na družbenih omrežjih in sposobnost ustvarjanja zgodb postajajo pomembnejši od same športne veščine.

