Kopitarjevi kralji po kazenskih strelih izgubili v Anaheimu

Leo Carlsson je dosegel izenačujoči gol minuto in 31 sekund pred koncem tretje tretjine in dodal še dve podaji, Anaheim Ducks pa so v domačem Honda Centru zmagali s 5:4 po kazenskih strelih proti Los Angeles Kings. Slovenski kapetan poraženih gostov Anže Kopitar v 20 minutah in 33 sekundah, ki jih je preživel na ledu, ni dosegel točke.

Carlsson je izenačil na 4:4 po podaji Jacksona LaCombea pred golom, Pavel Mintjukov pa je pred tem z desne strani pobral plošček za zmanjšanje zaostanka na 3:4 v 11. minuti zadnje tretjine, ko so domači na led namesto vratarja poslali dodatnega napadalca.

»V tem delu tekme smo imeli nekaj uspeha z odsotnostjo vratarja in nekaj srečnih napadov,« je dejal trener Anaheima Joel Quenneville. »Vem, da se na to ne smemo zanašati, ampak očitno je bila to za nas velika zmaga.«

Kings so trikrat vodili, nazadnje v četrti in sedmi minuti tretje tretjine, ko sta za 3:2 in 4:2 zadela Joel Edmundson in Alex Turcotte. V kazenskih strelih sta bila uspešna le domača igralca, Mason McTavish in Troy Terry.