Koprski šampion komaj čaka, da uprizori svoj šov v ZDA

Jakob Nedoh, slovenski as mešanih borilnih športov (MMA), ki je decembra lani zablestel s končnim zmagoslavjem v evropski seriji PFL in osvojitvijo glavne nagrade v višini 100.000 dolarjev, se bo danes ponoči podal v lov na desetkrat večjo vsoto. Na uvodnem turnirju ameriške serije PFL v Las Vegasu se bo 27-letni Koprčan, v poltežki kategoriji (do 93 kilogramov) spoprijel z izkušenim Turkmenistancem Dovletdžanom Jagšimuradovom.

Na stavnicah je favorit »Gorila««, kot se glasi vzdevek Nedoha, ki tudi sam ne dvomi o tem, da bo premagal »Volčjaka«, kakor tudi kličejo 34-letnega borca iz Turkmenabata. Slovenski šampion ima sicer v svoji profesionalni statistiki osem zmag in en poraz, ki pa ga sam ne priznava, ker ga je doživel na amaterskem tekmovanju.

»Komaj čakam, da prikažem svoj šov. Bomo videli, na kakšni ravni sem. Jagšimuradov je zelo izkušen mož, ki je imel je veliko bitk. Za poltežko kategorijo je sorazmerno nizek borec, zato pričakujem, da bo hiter. Toda sam bom pritisnil nanj ter z osredotočenostjo in ostrino dosegel zmago,« je samozavestno napovedal Nedoh.

Jagšimuradov ima, kar zadeva obračune v kletki, dejansko več izkušenj od Jakoba, saj je imel doslej že 29 dvobojev. Od teh jih je 21 odločil v svojo korist, enkrat se je s tekmecem razšel z neodločenim izidom, sedemkrat pa je borišče zapustil s sklonjeno glavo.