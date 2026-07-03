Povsem nemočni Slovenci vknjižili enega izmed največjih porazov v zgodovini

Košarkarji Slovenije so v petem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju doživeli drugi poraz. V Talinu so morali še drugič v teh kvalifikacijah priznati premoč Estoniji, ki je bila boljša s 93:62 (22:16, 46:31, 73:51).

Slovenija bo prvi del kvalifikacij končala v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Zmaga bi ji prinesla nastop v drugem delu kvalifikacij in novih šest tekem proti Franciji, Finski in verjetno Madžarski. Drugi del kvalifikacij, kamor bodo ekipe prenesle vse rezultate iz prvega dela, bo potekal konec avgusta, novembra letos ter februarja prihodnje leto.

Na 20. svetovnem prvenstvu od 27. avgusta do 12. septembra 2027 v Dohi bo nastopilo 32 ekip, 12 iz Evrope oziroma po tri najboljše iz vsake skupine drugega dela kvalifikacij. Najboljši strelec pomlajene reprezentance Slovenije, v kateri je poleg Luke Dončića in Vlatka Čančarja manjkal tudi Klemen Prepelič, je bil Gregor Hrovat z 11 točkami.

To je bil eden izmed največjih porazov v zgodovini slovenske košarkarske reprezentance. Rekord sicer sega v leto 2014, ko so bile ZDA boljše z 119:76.