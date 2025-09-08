  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Košarkarji v sredo četrtfinale z Nemčijo, nogometaši pa danes s Švico (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Slovenska košarkarska reprezentanca tudi po koncu tedna, ki je presenetil številne favorite, ostaja v igri za evropsko košarkarsko krono. Dobro predstavo proti Italiji v osmini finala so Slovenci zaključili s prigarano, a zasluženo zmago s 84:77 in v Rigi ostajajo vsaj še tri dni. V sredo se bodo za polfinalni vizum pomerili s prvimi favoriti za zlato Nemci, vedno boljša obramba in razigrani Luka Dončić pa obljubljata zanimivo, veliko manj enostransko srečanje kot pred mesecem dni v Stožicah. Foto: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Slovenska košarkarska reprezentanca tudi po koncu tedna, ki je presenetil številne favorite, ostaja v igri za evropsko košarkarsko krono. Dobro predstavo proti Italiji v osmini finala so Slovenci zaključili s prigarano, a zasluženo zmago s 84:77 in v Rigi ostajajo vsaj še tri dni. V sredo se bodo za polfinalni vizum pomerili s prvimi favoriti za zlato Nemci, vedno boljša obramba in razigrani Luka Dončić pa obljubljata zanimivo, veliko manj enostransko srečanje kot pred mesecem dni v Stožicah. Foto: Ints Kalnins/Reuters
    Dejan Mijović
    8. 9. 2025 | 14:19
    8. 9. 2025 | 14:19
    0:42
    Izbor najzanimivejših utrinkov iz sveta športa, ki so po svetu nastali v preteklem tednu.

    Barca, City in Inter neuspešni, naši košarkarji v tretje le zmagali (FOTO)

    Dobrodelna čudodelka Janja, začetek nove evropske nogometne sezone (FOTO)

    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Podpora vladi znova navzdol, »petice« ji nista namenila niti dva odstotka

    Barometer: ocene dela izvršilne veje oblasti in preferenc do Gibanja Svoboda se v zadnjih štirih mesecih gibljejo v obliki sinusoidne krivulje.
    Barbara Hočevar 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Odmevi po zmagi

    Norišnica v slovenski slačilnici, Dončić: To je zgodba nas vseh (VIDEO, FOTO)

    Slovenski košarkarji po sijajni zmagi proti Italiji odločeni, da še niso rekli zadnje. Neporavnana računa z Nemčijo bi jih lahko podžgala. Pozzecco odstopil.
    Peter Zalokar 7. 9. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    športni utrinki tedna

    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    Izteklo se je življenje nekdanjega pomembnega politika, predsednika izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije.
    8. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Samozaščitni ukrepi

    Tatovi ob koncu tedna vlamljali v avtomobile

    Številne vlome bi lahko preprečili, opozarjajo policisti.
    8. 9. 2025 | 15:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sodba še ni pravnomočna

    Okrožno sodišče: Janši v zadevi Patria še 40 tisočakov odškodnine

    Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval okoli 900.000 evrov odškodnine.
    8. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Dež in prazen štadion v Baslu, v ospredju Šporar in Lovrić

    Švicarji so opisali razmere pred nogometno tekmo s Slovenijo v Baslu, ta je del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada.
    8. 9. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    8. september, svetovni dan fizioterapije

    Gibanje za življenje: fizioterapija kot ključ do zdrave starosti

    Tretjina ljudi po 65. letu pade najmanj enkrat na leto; padec v 2023 kriv za skoraj 900 smrti. Javna pooblastila tudi našim fizioterapevtom.
    Polona Malovrh 8. 9. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sodba še ni pravnomočna

    Okrožno sodišče: Janši v zadevi Patria še 40 tisočakov odškodnine

    Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval okoli 900.000 evrov odškodnine.
    8. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Dež in prazen štadion v Baslu, v ospredju Šporar in Lovrić

    Švicarji so opisali razmere pred nogometno tekmo s Slovenijo v Baslu, ta je del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada.
    8. 9. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    8. september, svetovni dan fizioterapije

    Gibanje za življenje: fizioterapija kot ključ do zdrave starosti

    Tretjina ljudi po 65. letu pade najmanj enkrat na leto; padec v 2023 kriv za skoraj 900 smrti. Javna pooblastila tudi našim fizioterapevtom.
    Polona Malovrh 8. 9. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več

