Košarkarji v sredo četrtfinale z Nemčijo, nogometaši pa danes s Švico (FOTO)

Slovenska košarkarska reprezentanca tudi po koncu tedna, ki je presenetil številne favorite, ostaja v igri za evropsko košarkarsko krono. Dobro predstavo proti Italiji v osmini finala so Slovenci zaključili s prigarano, a zasluženo zmago s 84:77 in v Rigi ostajajo vsaj še tri dni. V sredo se bodo za polfinalni vizum pomerili s prvimi favoriti za zlato Nemci, vedno boljša obramba in razigrani Luka Dončić pa obljubljata zanimivo, veliko manj enostransko srečanje kot pred mesecem dni v Stožicah. Foto: Ints Kalnins/Reuters