Kakor vedno bodo spet merili na kolajno

Na bližnjem evropskem prvenstvu v Tbilisiju se bo dokazovalo ducat slovenskih judoistov in judoistk.
Slovenski judoisti in judoistke dobro razpoloženi pričakujejo evropsko prvenstvo v Tbilisiju. FOTO: Darko Petelinšek/JZS
Miha Šimnovec
9. 4. 2026 | 05:00
1:15
A+A-

Na 75. evropskem prvenstvu v judu, ki ga bo med 16. in 19. aprilom gostil Tbilisi, bo Slovenijo zastopalo ducat Slovencev. V vodstvu naše reprezentance merijo na eno kolajno.

V ženski konkurenci se bodo za čim boljše uvrstitve potegovale Jevgenija Gajić, Nika Tomc (obe do 57 kg), Kaja Kajzer, Leila Mazouzi (obe do 63 kg), Nika Koren, Kaja Schuster (obe do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg), med moškimi pa se bodo dokazovali Gal Blažič, David Štarkel (oba do 60 kg), Martin Hojak, Urh Ogrizek (oba do 73 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg).

»Norme za tokratno evropsko prvenstvo smo postavili nekoliko nižje, ker smo si želeli razširiti ekipo. S Kajo Kajzer, Kajo Schuster in Metko Lobnik imamo v reprezentanci tri judoistke, ki se lahko prebijejo do dvobojev za kolajno, ki je – kot vedno – naš cilj,« je poudaril Gregor Brod, športni direktor pri Judo zvezi Slovenije (JZS).

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Judo

Presenečenje v JZS: Gabrovec nepreklicno odstopil kot predsednik

Vodenje naše krovne judoistične organizacije je začasno prevzel dosedanji podpredsednik Simon Mohorovič.
Miha Šimnovec 24. 3. 2026 | 21:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Slovenska borka zablestela na generalki za evropsko prvenstvo

Vrhunska bežigrajska judoistka Kaja Kajzer je na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju potrdila odlično pripravljenost.
Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 22:02
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Vrhunska slovenska športnica bo dahnila usodni da

Odlična ljubljanska judoistka Kaja Kajzer se že veseli svoje prve letošnje tekme v Stožicah. Danes praznuje rojstni dan. Z zaročencem sta odprla studio.
Miha Šimnovec 31. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Mlada Slovenka že do druge kolajne na evropskih prvenstvih

Obetavna Kaja Schuster je na prvenstvu stare celine za mlajše člane in članice v Kišinjevu potrdila svojo veliko nadarjenost v judu.
Miha Šimnovec 2. 11. 2025 | 14:56
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Poslušala je Marjana Fabjana, in to je bilo to

Izjemno nadarjena Nika Tomc je šele kot druga judoistka ubranila zlato lovoriko na turnirju za svetovni pokal v Sarajevu.
Miha Šimnovec 26. 10. 2025 | 20:22
Preberite več
Šport  |  Drugo
Judo

Slovenski judoist po debelih dveh letih spet do kolajne med elito

Na turnirju za veliko nagrado v Guadalajari je navdušil Martin Hojak. Kaja Kajzer tokrat tik pod zmagovalnim odrom.
Miha Šimnovec 19. 10. 2025 | 12:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Diplomirana profesorica delila lekcije na tatamiju

Vrhunska slovenska judoistka Metka Lobnik se je na turnirju za veliko nagrado v Peruju ovenčala z zlato lovoriko. Na svetovni lestvici drži visoko 7. mesto.
Miha Šimnovec 15. 10. 2025 | 01:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Judo

Diplomirana profesorica delila lekcije na tatamiju

Vrhunska slovenska judoistka Metka Lobnik se je na turnirju za veliko nagrado v Peruju ovenčala z zlato lovoriko. Na svetovni lestvici drži visoko 7. mesto.
Miha Šimnovec 15. 10. 2025 | 01:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Povolilno dogajanje

Koalicijska matematika s 16 ministrstvi znana, SDS kliče na ulico

Gibanje Svoboda za Novo Slovenijo v vladi narodne enotnosti predlaga tri ministrska mesta, za ostale stranke po dve.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 16:33
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Na mizi predlog podaljšanja roka v zameno za odprtje Hormuške ožine

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
7. 4. 2026 | 06:54
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu: Libanon ni del mirovnega dogovora; Iran ponovno zaprl Hormuško ožino

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
8. 4. 2026 | 06:46
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Slovenija

Umrla novinarka Ana Jud

Širši javnosti je poznana predvsem po dveh odmevnih knjigah – Operacija Direkt in Dosje Rokomavhi.
8. 4. 2026 | 09:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Športna sponzorstva

Talenti se rodijo, legende pa gradijo – tudi s podporo navijačev

Podjetja o pomembnih temah ozaveščajo tudi prek športnih sponzorstev, ki jih razumejo kot dolgoročno zavezanost tudi skupnostim, v katerih delujejo.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Premium
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Dvesto let fotografije: Kositrna plošča, ki je povzročila revolucijo

Ob jubileju v Franciji celoletno praznovanje izuma, zaslužnega za demokratizacijo upodabljajočih umetnosti.
Pia Prezelj 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Intervju

Za vašimi aplikacijami se skriva diskretna matematika

Tomaž Pisanski je ves čas hodil po robu med matematiko in računalništvom. Je tudi raziskovalec zgodovine matematike.
Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Poziv Srebrne niti

Treba je nadgraditi zakon o dolgotrajni oskrbi

Za vse spremembe niti ni nujen interventni zakon, dovolj je lahko dobra volja, pravi mag. Irena Žagar, predsednica združenja za dostojno starost srebrna nit.
Andreja Žibret 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanstvenica spreminja svet

Se ob luninih menah spreminja tudi les?

Amina Gačo Jež raziskuje, kako do kakovostnega lesa in kako ga pametno shraniti.
Saša Senica 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Ronaldo je kot coca-cola – kaj pa Luka, Janja in Tadej? (VIDEO)

Slovenske športnice in športniki gradijo prepoznavnost na kombinaciji vrhunskih rezultatov ter osebne skromnosti.
Milka Bizovičar 9. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
