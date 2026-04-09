Kakor vedno bodo spet merili na kolajno

Na 75. evropskem prvenstvu v judu, ki ga bo med 16. in 19. aprilom gostil Tbilisi, bo Slovenijo zastopalo ducat Slovencev. V vodstvu naše reprezentance merijo na eno kolajno.

V ženski konkurenci se bodo za čim boljše uvrstitve potegovale Jevgenija Gajić, Nika Tomc (obe do 57 kg), Kaja Kajzer, Leila Mazouzi (obe do 63 kg), Nika Koren, Kaja Schuster (obe do 70 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg), med moškimi pa se bodo dokazovali Gal Blažič, David Štarkel (oba do 60 kg), Martin Hojak, Urh Ogrizek (oba do 73 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg).

»Norme za tokratno evropsko prvenstvo smo postavili nekoliko nižje, ker smo si želeli razširiti ekipo. S Kajo Kajzer, Kajo Schuster in Metko Lobnik imamo v reprezentanci tri judoistke, ki se lahko prebijejo do dvobojev za kolajno, ki je – kot vedno – naš cilj,« je poudaril Gregor Brod, športni direktor pri Judo zvezi Slovenije (JZS).