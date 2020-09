Kot vitez na motorju, in ne konju, jahal v Mantovi

Mantova

Slovenski navijači ob progi

316

točk ima novi vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Tim Gajser

- Italijanska avantura se nadaljuje. Po treh dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP v Faenzi,je bila včeraj na vrsti uvodna od treh preizkušenj v Mantovi.Tista za Veliko nagrado Lombardije, v sredo bo VN mesta Mantove, v nedeljo se bo dirkalo za točke VN Evrope. V duhu romantične srednjeveške Italije manjkajo le še Toskana, Lacij, Umbrija, Kalabrija ...No, po deveti dirki SP koronasezone 2020 pa se je slovenski aszavihtel na vrh skupnega seštevka. Branilec naslova svetovnega prvaka, globalno najboljši je bil ob tem še leta 2016, je v preteklih dneh doma trdo in zavzeto treniral, nekaj časa je posvetil štartom, ki se mu na zadnjem trojčku dirk v Faenzi niso posrečili.V kvalifikacijah je postavil najboljši čas in je tako tudi prvi izbiral mesto na štartni rampi. Prvo vožnjo je začel nepričakovano slabo in nesrečno, saj se je zapletel v padec ekipnega kolegain je na prvo merjenje časa pripeljal šele kot enaindvajseti.To je v nadaljevanju pomenilo divje lovljenje tekmecev pred njim in ciljno črto je na koncu prevozil na 8. mestu. Druge vožnje se je nato lotil bistveno bolje. Štartal je tako kot zna in prvo merilno mesto prečkal kot tretji. Nato je lep čas potrpežljivo čakal na priložnost za prehitevanje in jo dočakal v sedmem krogu, ko se je prebil na prvo mesto, tega nato ni več izpustil iz rok.»Uvodne vožnje nisem odpeljal po načrtih, saj sem slabo štartal, nato pa tudi nisem našel dobrega ritma. Zato sem v drugo vožnjo vložil ogromno truda in energije, zaradi tega sem tudi navdušen nad rezultatom. Hvala ekipi in tudi slovenskim navijačem, ki sem jih videl ob progi,« je navrgel Tim Gajser, ki je dirko skupno končal na 4. mestu.Najprej je bil tretji, a so s pritožbo negodovali v taborih tekmecev, ne na Gajserjev račun, temveč na tistega Španca. V skupnem globalnem seštevku točkovanja s končno stopnico, osvojitvijo naslova svetovnega prvaka, pa je Makolčan prevzel vodstvo in bo na naslednji preizkušnji, ta bo seveda prav tako v Mantovi, vozil z rdečo številko. Slovenski as ima 316 točk, najbližji zasledovalec, Italijan, ta ga je s 15. mestom polomil v drugi mantovski vožnji, zaostaja pet točk.v šibkejšem razredu MX2 se v kvalifikacijah ni izkazal, saj je dosegel šele 27. čas. V prvo vožnjo se je podal dokaj zadržano in na zahtevni progi nikakor ni dvignil ritma dirkanja, torej, da bi se s tem prebil med dvajseterico. Skozi cilj je pripeljal na 25. mestu. Tudi druga vožnja ni potekala po njegovih željah.Prvo merilno mesto je prevozil šele kot osemindvajseti, na koncu je zasedel 29. mesto ter tudi v drugo ostal brez novih točk v skupni razvrstitvi za SP. Skupno je na dirki pristal na 32. mestu, kar ni prav lep obet za še dve dirki, ki bosta v tem tednu na tem prizorišču.