Kožul med četverico

Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul se je na turnirju WTT Feeder v Haviřovu na Češkem uvrstil v polfinale. V osmini finala je s 3:1 (-9, 9, 7, 6) premagal domačina Lubomira Jančarika, v četrtfinalu nato s 3:0 (9, 9, 10) še Čilenca Gustava Gomeza, v petek pa bo v polfinalu igral proti Francozu Lillianu Bardetu.

»Tudi po zaostanku štirih točk v tretjem nizu nisem popustil. Verjel sem, da ob zbrani igri lahko pridem do zasuka. Opazil sem, da je tudi Gomez nekoliko nervozen, zato sem le držal žogico na mizi, kar je bilo dovolj za zmago. Podobno kot proti Jančariku je bila tudi proti Gomezu igra podobna, žogice so bile težke, veliko je bilo spinov, na koncu pa sta odločala servis in sprejem. Zadovoljen sem tudi, kako sem taktično odigral dvoboj, kar je dobra popotnica za polfinale,« je četrtfinalni obračun komentiral Kožul, ki bo v polfinalu igral z Bardetom.

Z njim sta igrala že pred osmimi leti, ko je bil Bardet star šele 17 let, s 3:0 pa je slavil Logatčan. »Dolgo je že od tega in iskreno rečeno se tega dvoboja ne spominjam najbolje. Jutri bo popolnoma nova tekma. Bardet je v zadnjih letih zelo napredoval, zavedam se, da me čaka zahteven tekmec, vendar bom skušal narediti vse, da se uvrstim v finale,« je še dodal Kožul.

Preostali trije slovenski predstavniki so obstali v skupinskem delu tekmovanja. Čeprav je bil na koncu tretji v skupini, je bil napredovanju najbližje Miha Podobnik, ki je po zmagi nad Špancem Albertom Vilardellom s 3:2 izgubil proti Švicarju Barishu Moulletu z 2:3. Brez napredovanja je ostal tudi Brin Vovk Petrovski, ki je premagal Švicarja Pedra Osira s 3:1, nato pa z 0:3 izgubil proti Čehu Jakubu Zelinki. Za Petra Hribarja je bil usoden Japonec Juto Kizukuri, ki ga je premagal s 3:0. Pred tem je slovenski reprezentant s 3:2 ugnal Švicarja Chaitanyo Vepo in s 3:1 Portugalca Louisa Laineja.