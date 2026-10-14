Kožul zanesljivo v naslednji krog

Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je v prvem kolu evropskega prvenstva premagal Angleža Liama Pitchforda, 56. na evropski lestvici. Kožul, 30. igralec evropske lestvice, se je zmage veselil v štirih nizih (9, 10, 7, 8).

Prvi niz je Slovenec začel odločno in povedel s 4:0, nato pa je Pitchford ujel ritem in zmanjšal zaostanek. Proti koncu niza sta bila tekmeca poravnana na devet, a je bil 29-letnik bolj zbran v odločilnih trenutkih. Drugi niz je bil bolj izenačen, a je bil znova uspešnejši slovenski igralec, ki je imel pri rezultatu 10:8 dve priložnosti za zmago v nizu, ki pa ju je zapravil. Niz je nato dobil z 12:10.

V tretjem nizu je Kožul večino časa lovil zaostanek, ki si ga je priigral na začetku. Anglež je namreč vodil s 5:2, po rezultatu 7:7 pa Slovenec tekmecu ni več prepustil točke. V zadnjem, četrtem nizu je Kožul nadaljeval z dobro igro in si tako priigral zmago v prvem kolu. V jutranjem terminu je Kožul v paru z Darkom Jorgićem izgubil dvoboj dvojic proti francoskima bratoma, Alexisu in Felixu Lebrunu (3:0; 13, 9, 8).