Kralj maratona ne pozna meja: tekel bo tudi na Antarktiki

Komaj dan po tem, ko je prečkal ciljno črto maratona v New Yorku, je Eliud Kipchoge napovedal nov, izjemen podvig. Dvakratni olimpijski prvak v maratonu in legenda tega športa je sporočil, da se v naslednjih dveh letih podaja na »svetovno turnejo«. Njegov cilj je preteči sedem maratonov na sedmih celinah.

Kot je v izjavi za javnost poudarila njegova ekipa, bo ta izziv opravil, medtem ko bo »še naprej tekmoval na elitni ravni«.

Napoved je sledila v nedeljo, ko je kenijski velikan, ki bo v torek dopolnil 41 let, ob vzklikih množice v Centralnem parku končal enega najbolj znanih maratonov na svetu. Nekdanji svetovni rekorder je tokrat ciljno črto prečkal na 17. mestu, s časom 2:14:36, kar pa očitno ni zmanjšalo njegovih ambicij.

Ne le za rekorde, ampak za ljudi

Ne gre zgolj za ekstremni športni dosežek. Kipchogejeva ekipa je pojasnila, da je namen projekta predvsem humanitaren in navdihujoč.

»Ta izjemna dvoletna pot bo Kipchogeja popeljala čez ves svet,« so zapisali v izjavi. »Projekt si prizadeva navdihniti svet, da postane tekaški svet, hkrati pa zbirati sredstva za fundacijo Eliud Kipchoge.«

Dvakratni olimpijski prvak v maratonu in legenda tega športa je sporočil, da se podaja na »svetovno turnejo«. FOTO: Matthew Childs Via Reuters

Zbrana sredstva bodo namenjena podpori izobraževanju in okoljskim ciljem po vsem svetu. S tem bo Kenijec, kot so dodali, »povezal stvari, za katere mu je tako globoko mar«.

Da ga mikajo ekstremni izzivi, je Kipchoge nakazal že pred nedeljsko tekmo v New Yorku. V pogovoru za spletno stran olimpijskih iger olympics.com je razkril, da si nekega dne želi teči na Antarktiki. Svoj novi projekt je takrat opisal kot priložnost, da »naredi tisto ekstremno stvar, ki lahko nekoga prisili k trdemu delu«.

Legendarni kenijski tekač je v izjavi ob napovedi turneje dejal, da mu bo novi projekt omogočil, da »tekmuje ne le za rekorde, ampak tudi za ljudi«. Kljub letom in vsem dosežkom ostaja zvest svojemu življenjskemu vodilu.

»Želim se še naprej truditi, da bi tekel po svojih najboljših močeh, hkrati pa želim navdihovati, vračati in vse opomniti, da noben človek ni omejen,« je sklenil Kipchoge.