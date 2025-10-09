Kralji do prve zmage, nova točka tudi Kopitarju

Hokejisti Los Angeles Kings so na drugi tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL zmagali v gosteh pri Vegas Golden Knights po izvajanju kazenskih strelov s 6:5. Anže Kopitar je bil tudi na drugi tekmi svoje zadnje sezone v ligi NHL podajalec. Kapetan kraljev je asistiral Andreju Kuzmenku pri prvem zadetku na tekmi za vodstvo 1:0.

Kralji so si od uvodnega poraza proti Coloradu opomogli na najlepši način, s sicer težko priborjeno zmago. Odlično so odprli prvo gostovanje v sezoni. Po prvi tretjini je bil izid že 2:0 za goste, ko je bil uspešen tudi Quinton Byfield.

Domači so odgovorili v drugi tretjini ter se vrnili in izenačili po zaslugi treh golov danes odličnega Pavela Dorofejeva. Edini zadetek za kralje v tem delu je prispeval Jeff Malott.

Zlati vitezi so na krilih hat-tricka Dorofejeva prevzeli pobudo tudi v zadnji tretjini ter povedli 5:3 z goloma Jacka Eichla in Ivana Barbaševa. A se kralji niso predali. Trevor Moore in Brandt Clarke sta poskrbela za izenačen izid in podaljšek.

Ta se je končal brez zadetkov, o zmagovalcu so odločali kazenski streli. Kralji so bili bolj zbrani, odločilna zadetka sta dosegla Adrian Kempe in Trevor Moore za prvo zmago in dve točki v Las Vegasu.

V torek so hokejisti Los Angeles Kingsov na prvi tekmi lige NHL klonili proti Colorado Avalanche. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Los Angeles Kingsi so danes zjutraj po slovenskem času tako Dorofejevu pokvarili hat-trick, Mitchu Marnerju pa prvenec v dresu Vegasa.

Anton Forsberg je za kralje ubranil kar 30 strelov, Adin Hill, ki kot član vitezov še ni premagal Kingsov, pa je zbral 21 obramb. Nobena ekipa nima več zmag proti Golden Knightsom kot kralji, ki so dosegli 19. zmago proti ekipi iz Las Vegasa.