Kralji in njihov kapetan Anže Kopitar so le našli žrtev

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL prekinili niz petih porazov. V domači dvorani z 2:0 premagali Calgary Flames.
Anže Kopitar ni bil med strelci pri zmagi Los Angeles Kings proti Calgaryju. FOTO: Griffin Hooper/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
Anže Kopitar ni bil med strelci pri zmagi Los Angeles Kings proti Calgaryju. FOTO: Griffin Hooper/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
1. 3. 2026 | 08:40
1. 3. 2026 | 08:40
3:17
A+A-

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL prekinili niz petih porazov. V domači dvorani so Anže Kopitar, ki se ni vpisal med strelce ali podajalce, in druščina z 2:0 premagali Calgary Flames.

Alex Laferriere je zadel v v drugi tretjini, Adrian Kempe pa je v zadnji minuti potrdil zmago z golom v prazno mrežo. Kralji so z 62 točkami deseti v zahodni konferenci.

»To smo nujno potrebovali. Kar mi je bilo najbolj všeč, je to, da smo se skozi tekmi ves čas dvigali. Druga tretjina je bila res dobra. Nismo le čakali, ampak imeli tudi kar nekaj lepih priložnosti. Tekmecem po drugi strani pa nismo pustili prav veliko,« je po tekmi za LA Kings Insider povedal trener Jim Hiller.

Kralji bodo v noči na torek gostili najboljšo ekipo lige Colorado Avalanche (87 točk), ki je danes s 3:1 premagala Chicago Blackhawks. Dva gola je prispeval Cale Makar, dve podaji pa Nathan MacKinnon, s 97 točkami drugi strelec lige.

New York Rangers so po kazenskih strelih ugnali Pittsburgh Penguins s 3:2, potem ko so nadoknadili zaostanek z 0:2, edini kazenski strel pa je zadel Vincent Trocheck.

Philadelphia Flyers so s 3:1 premagali Boston Bruins, vsi goli so padli v zadnji tretjini, San Jose Sharks so s 5:4 odpravili Edmonton Oilers, Šakir Muhamadulin pa je dosegel zmagoviti gol sredi zadnje tretjine. Pri Edmontonu je tri podaje vpisal s 103 točkami prvi strelec lige Connor McDavid.

St. Louis Blues je doma izgubil proti New Jersey Devils z 1:3, Columbus Blue Jackets so po podaljšku klonili pred New York Islanders s 3:4, potem ko je Simon Holmström dosegel zmagoviti gol v drugi minuti podaljška, Toronto Maple Leafs pa proti Ottawi Senators z 2:5. Dylan Cozens je prispeval dva gola in podajo za zmagovalce.

Montreal Canadiens so s 6:2 odpravili Washington Capitals, Cole Caufield je dvakrat zadel za Montreal, Aleksander Ovečkin pa je dosegel oba gola za goste. Tampa Bay Lightning, druga ekipa vzhodne konference, je proti tretjeuvrščenim na vzhodu Buffalo Sabres izgubila z 2:6, Josh Norris je dosegel dva gola za Buffalo.

Carolina Hurricanes, vodilni na vzhodu in drugi v ligi, so s 5:2 premagali Detroit Red Wings, Taylor Hall in Shayne Gostisbehere sta vpisala po gol in dve podaji. Dallas Stars, drugi na zahodu, so gostili Nashville Predators in po podaljšku zmagali s 3:2, strelec odločilnega gola je bil Jason Robertson. Seattle Kraken pa je s 5:1 ugnal Vancouver Canucks, Jordan Eberle je v statistiko vpisal dva gola in podajo.

