Kralji po novi zmagi in točki Anžeta Kopitarja znova bliže končnici

Hokejisti v NHL so ponoči igrali pet tekem. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v gosteh s 4:1 ugnali New York Rangers. Doma pa je izgubila vodilna ekipa lige Colorado Avalanche, s 7:2 so jo ugnali Pittsburgh Penguins.

V New Yorku so kralji s Kopitarjem dosegli pomembno zmago v boju za končnico. Junak te je bil z golom in dvema podajama Alex Laferriere, gol in podajo je dodal Mikey Anderson, zadela pa sta še Trevor Moore in Drew Doughty.

Kopitar je podal za 3:0 ob igri z igralcem več v drugi tretjini in tako še nekoliko izboljšal svoj rekordni zbir točk v zgodovini kalifornijskega kluba. Slovenec, ki igra svojo zadnjo sezono v NHL, je na 1506 tekmah za Kings dosegel 1309 točk (450 golov, 859 podaj).

Kralji imajo zdaj 71 točk in so na devetem mestu v zahodni konferenci, ob tekmi več imajo toliko točk kot osmouvrščeni Seattle Kraken, prav osmo mesto pa kot zadnje vodi v končnico. Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko bodo gostili Philadelphia Flyers.

V zahodni konferenci in tudi celotni ligi sicer s 97 točkami prevladuje Colorado, ki pa je tokrat doma doživel visok poraz proti Pittsburghu, pri katerem še vedno ni igral poškodovani Sidney Crosby.

Jevgenij Malkin je bil z dvema goloma in podajo prvi igralec pingvinov in tekme, na kateri je novo točko z golom za Colorado dosegel Nathan MacKinnon, s 110 točkami točkami drugi strelec lige za Connorjem McDavidom (114) iz Edmontona.

Poraz je doživela tudi druga ekipa zahoda in lige Dallas Stars, ki je doma klonila pred Utah Mammothom s 3:6. Zvezde so tako končale svoj rekorden niz zbiranja točk na 15 zaporednih tekmah, za Coloradom zaostajajo za tri točke. Utah, ki je štiri gole dosegel v zadnji tretjini, je šesti na zahodu s 76 točkami.

Na preostalih tekmah so Detroit Red Wings doma s 5:2 odpravili Calgary Flames, za zmagovalce je Patrick Kane vpisal dva gola, Alex DeBrincat pa tri podaje, New Jersey Devils pa s 4:3 Boston Bruins. Pri vragih je dva gola dosegel Paul Cotter, Jack Hughes pa tri podaje. Pri Bostonu je dvakrat zadel David Pastrnak, osmi strelec lige z 81 točkami.