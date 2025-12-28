Kralji so zadevali, Anže Kopitar podajal za najvišjo zmago v sezoni

Los Angeles Kings so na zadnjih sedmih tekmah dosegli le 11 golov, prebudili pa so se prav v lokalnem derbiju. Alex Laferriere je dosegel svoj prvi hat-trick v NHL za zmago Los Angeles Kings s 6:1 proti Anaheim Ducks. Slovenski kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar je prispeval tri podaje, prav vse za trikratnega strelca.

Kopitar je na ledu prebil dobrih 17 minut, sprožil je en strel in dobil osem od 13 sodniških metov, skupno je dosegel že 1298 točk, do izenačitve klubskega rekorda Marcela Dionna ga loči le še devet točk.

Quinton Byfield je imel v svoji statistiki gol in podajo, za Kings, ki so na prejšnjih sedmih tekmah dosegli le po dva gola ali celo manj, sta zadela tudi Drew Doughty in Trevor Moore. Anton Forsberg je zbral 24 obramb. Premagal ga je le Mason McTavish, Lukas Dostal pa zaustavil 24 strelov v vratih racmanov, ki so izgubili šestič na zadnjih osmih tekmah.

Kralji bodo naslednjič igrali v noči na sredo po slovenskem času v gosteh pri Colorado Avalanche.