Kralji v naletu, v Montrealu so polnili domačo mrežo

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so v NHL gostovali pri Montreal Canadiens in slavili visoko zmago s 5:1. Kopitar je igral 17 minut, trikrat streljal na vrata tekmeca in bil podajalec pri golu Joela Edmundsona za izenačenje na 1:1.

Tekmo so bolje odprli gostitelji in na prvi odmor odšli s prednostjo, potem ko je tik pred koncem uvodne tretjine zadel Josh Anderson. Na koncu se je izkazalo, da je bil to edini zadetek za kanadsko moštvo.

Kralji so silovito odprli drugi tretjino in že po dobri minuti igre v drugem delu zadeli, ko je Kopitar pridobil plošček, ga spravil do branilca Brandta Clarka, nato pa je bil s svojim prvim golom v sezoni uspešen Edmundson.

Izkazalo se je, da je ta poteza Kopitarja, njegova sedma podaja v sezoni, preobrnila potek tekme. Kralji so namreč nato v petih minutah prišli do prednosti s 3:1 po zadetkih Quintona Byfielda, ki je prekinil strelsko sušo, in Kevina Fiale.

Dobro igro so nadaljevali tudi v zadnji tretjini, po dobrih 11 minutah igre je zadel Joel Armia za 4:1, končni izid za visoko zmago, še drugo zaporedno kraljev na gostovanju po slavju v Pittburghu, pa je z golom v prazno mrežo postavil Warren Foegele.

»Menim, da smo dobro odigrali tudi prvo tretjino in pozen zadetek tekmecev je bil kar veliko razočaranje. A odlično smo se odzvali, zaupali smo, da igramo dobro in le nadaljevali svojo igro. Proti Pittsburghu kljub zmagi nisem bil zadovoljen z našo igro, tokrat pa so se fantje res izkazali,« je po tekmi dejal trener gostov Jim Hiller.

Naslednja tekma kralje čaka prav tako v gosteh, v četrtek se bodo ustavili še v Torontu.