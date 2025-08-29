Kraljica motošporta predzadnjič v Zandvoortu

Dirkači formule 1 se počasi vračajo s poletnih počitnic. Prihajajoči vikend jih čaka velika nagrada Nizozemske, dirkališče v Zandvoortu pa bo predzadnjič v koledarju kraljice motošporta, saj se po letu 2026 poslavlja.

Glavni razlog naj bi bilo nezadovoljstvo organizatorja s predlogom sistema rotacije z dirko v belgijskem Spa-Francorchampsu. V tem scenariju bi bila vsaka dirka na sporedu na dve leti, a se Nizozemci s tem niso strinjali. Svetovno prvenstvo formule 1 se je v Zandvoort po letu 1985 vrnilo leta 2021, hitro pa je prizorišče postalo eno priljubljenejših v koledarju. Predvsem zavoljo dominance Maxa Verstappna je bilo na tribunah vsako leto ogromno oranžno obarvanih tribun, ki so bile venomer polne.

»Zelo sem hvaležen organizatorjem velike nagrade nizozemske za njihovo zgledno delo. S spektaklom in zabavnim programom so dvignili letvico za vse evropske organizatorje. Skupaj smo poskušali najti rešitev, med drugim smo razmišljali o rotaciji dirk, ko bi tu gostovali vsako drug leto. Spoštujemo njihovo odločitev, da se z izvedbo dirke leta 2026 vse skupaj preneha,« je povedal Stefano Domenicalli, generalni direktor formule 1.

Konec domače dirke za Maxa Verstappna. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Sladko-kisel občutek ima tudi Robert van Overdijk, direktor dirke v Zandvoortu: »Nedvomno smo napisali zgodbo o uspehu. Vendar smo zasebno financirana dirka, zato smo morali skrbno pretehtati tveganja in odgovornosti. Odločili smo se, da po letih 2025 in 2026 odnehamo.«

Na Nizozemsko v vodstvu skupnega seštevka prihaja Avstralec Oscar Piastri, ki ima pičlih devet točk prednosti pred ekipnim kolegom Landom Norrisom. Dirkača McLarna sta tudi prva favorita na prihajajoči dirki, ki bo sicer sprinterska. V petek bomo tako videli le en prosti trening in kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko, ki bo dolga okrog 100 kilometrov. Kmalu zatem sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 15.00.