Kraljica športov od kavalirja kralja Karla do Balija

Slovenijo bo na atletskem svetovnem prvenstvu, ta se bo prihodnjo soboto začel v Budimpešti, zastopalo enajst atletinj in dva atleta. Med podanicami kraljice športov, ki bodo tekmovale v madžarski metropoli, bo tudi Anita Horvat, na lanskem mundialu v ameriškem Eugenu je prijetno presenetila, tekla v finalu na 800 m in osvojila sedmo mesto. Letošnje visoke ambicije je nakazala že na marčevskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu, kjer je osvojila srebrno odličje, svoj cilj pa ima tudi glede nastopov na Madžarskem. O njem in še o marsičem drugem, bolj zasebnem, je spregovorila v pričujočem intervjuju.